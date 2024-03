La EMT compra 57 autobuses eléctricos e híbridos y anuncia una subida de ingresos por publicidad

A finales del 2024 llegarán a EMT València un total de 26 autobuses eléctricos y 31 híbridos articulados. Por tanto, la flota de la compañía municipal incorpora 57 nuevos autobuses por un importe de 29.489.354 millones de euros. El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes ha aprobado hoy la compra de estos nuevos vehículos, con los votos de PP y Vox, "fundamentales en la apuesta de la compañía municipal hacia la plena sostenibilidad", según han indicado fuentes de la empresa presidida por Jesús Carbonell, presidente de EMT y concejal de Movilidad del PP.

26 eléctricos estándar y 31 híbridos articulados

Los 26 autobuses eléctricos estándar se adjudican por un importe total de 15.340.000 (IVA no incluido), una cifra de más de 300.000 euros por debajo de la licitación, tras analizar las ofertas presentadas por otras seis empresas punteras del sector. Y los 31 híbridos articulados se adjudican por un importe total de 13.795.000 euros (IVA no incluido), también 300.000 euros por debajo de la oferta de licitación, tras analizar las ofertas presentadas por otras cuatro empresas.

Cada autobús eléctrico cuesta alrededor de 600.000 euros y un híbrido articulado ronda los 450.000. Pero el Ayuntamiento de València “apuesta firmemente por la movilidad más sostenible y por convertir a la EMT en la referencia más sólida en el transporte de viajeros en la ciudad. Apostamos por el tren del futuro y vamos a situarnos claramente al frente de los patrones del transporte público más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente”, ha dicho Jesús Carbonell.

Modernización de la flota: un 68% serán eléctricos o híbridos

La Empresa Municipal de Transportes apuesta de esta forma por el proceso de modernización de su flota, resaltan los responsables de la firma. A finales de 2024 dispondrá "de un total de 48 autobuses eléctricos y 285 híbridos. Con la compra planteada hoy para la incorporación de nuevos medios no contaminantes, un 68% de los autobuses serán eléctricos o híbridos y un 32% de biodiesel o diésel", resaltan estas fuentes.

De esta forma, "se reducirá considerablemente la edad media de la flota de autobuses de EMT Valencia, que pasará de los 9,16 años actuales a los 8’2. El 60% de la flota tendrá una edad media menor a 5 años", añaden los responsables de la compañía pública. En ciudades como Sevilla o San Sebastián la edad media se sitúa en el 9,8 y 8 respectivamente. Madrid está en el 4,55 y Barcelona en el 6,5.

“El objetivo de la EMT es ir renovando la flota para acabar siendo un 100% eficiente a nivel medioambiental, un proceso que requiere numerosas inversiones en los futuros ejercicios para poder renovar los cerca de 500 autobuses. Obviamente no será rápido, pero es nuestra apuesta y vamos a mantenerla durante los próximos años”, ha subrayado Jesús Carbonell.

Récord de viajeros en 2023

El Consejo de administración de EMT Valencia ha analizado también el balance final de viajeros del 2023 que ha superado la barrera de los 100,8 millones de pasajeros. "Una cifra que representa 23 millones más de pasajeros que en 2022, un 30% por encima, y 3,6 millones más que en 2019, año anterior a la pandemia", según fuentes municipales.

Las cifras alcanzadas por la compañía municipal son las más altas de los últimos 15 años. "Y sólo se han superado con anterioridad en 2006 con 103,6 millones de validaciones, y en 2007 con 102,5 millones de viajes", remarcan los portavoces de la EMT.

Por periodos, en 2023, "los últimos cuatro meses han registrado el mayor aumento de viajeros". De enero a junio, el crecimiento de la red de EMT, en comparación con 2019, era sólo del 0,2%. En cambio, durante el segundo semestre, "el aumento se ha situado en el 7,4% en comparación con el año anterior a la pandemia". Cabe recordar que desde el pasado mes de junio, el ayuntamiento "ha autorizado la contratación de un total de 93 nuevos conductores para acabar con la falta de personal heredada del anterior gobierno municipal, que había obligado a suspender hasta 1.358 servicios en los meses de julio y agosto", y "otros 1.000 entre enero y julio". Con las 93 nuevas incorporaciones, "la compañía ha alcanzado la cifra histórica de 1.345 conductores y conductoras".

Plan Director 2025-2030: Nuevos patrones y cambios en la movilidad

De la misma forma la Empresa Municipal de Transportes también ha adjudicado hoy el Plan Director 2025-2030 por 261.037 euros (IVA no incluido), más de 100.000 euros por debajo de la licitación. El Plan director es "un estudio en profundidad de los nuevos segmentos de movilidad a todos los niveles que marcará el itinerario de la entidad para los próximos años".

En los tres últimos años, "se han multiplicado los nuevos hábitos en los desplazamientos de la población, tanto en el trabajo como en el ocio". No en vano, "han aumentado los usuarios de movilidad personal, patinetes y bicis, ha entrado en servicio una nueva línea de tranvía y se prevén nuevas rutas también en metro". Junto a todo ello, "entran en escena nuevos desarrollos urbanísticos y se ha incorporado la tarjeta SUMA" que permite usar cualquier modo de transporte al mismo coste y con los transbordos bonificados.

Todo ello señala un cambio notable en los parámetros de movilidad y de ahí la necesidad de un Plan director que indique el camino de EMT para los próximos años. “Queremos conocer en profundidad los nuevos hábitos para atender mejor las necesidades de los ciudadanos”, apunta el concejal de Movilidad Jesús Carbonell. “Es vital saber qué medidas son necesarias para conseguir una red de EMT que se adapte a las necesidades reales de la población y que permita un incremento de los desplazamientos en la misma”.

El Consejo de administración de EMT Valencia ha analizado también las cuentas del 2023. Los ingresos de la compañía municipal han aumentado un 17%, llegando a la cantidad de 43,7 millones de euros por venta de billetes, apuntan los gestores de la firma pública. Y por la publicidad que se inserta en los autobuses y marquesinas, EMT ha ingresado 2’1 millones de euros, 700.000 euros más que el año pasado.

Buses híbridos eléctricos comprados en la última remesa. / M.A.Montesinos

Compromís achaca la buena marcha a su gestión anterior

El concejal de Compromís y expresidente de la EMT Giuseppe Grezzi ha achacado la buena marcha económica de la empresa a la herencia dejada por esta formación y a su propia gestión. "Desde Compromís nos satisface ver que la empresa siguió hasta final de año con el crecimiento ininterrumpido en la mejora de la gestión del transporte público que impulsamos para hacer de ella la primera opción de la ciudadanía en la ciudad, tras la gestión de los gobiernos de Rita Barberá que perseguía su privatización”, ha indicado Grezzi. El regidor valencianista ha querido poner en valor su gestión durante 8 años, en los que a las órdenes de Joan Ribó se inició una intensa modernización de la flota de vehículos y se saneó la economía de la compañía a base de incrementar la aportación económica del ayuntamiento a la sociedad.

En general, ha subrayado Grezzi, “todos los datos son ampliamente positivos. De hecho, la apuesta por mejorar el patrimonio de la empresa que se hizo en la legislatura pasada, con la operación de 30 millones de euros, ha resultado en saldo positivo; así como los activos de la empresa, que pasan de más de 119 millones a más de 136 millones, y son resultado de las inversiones de más de 17 millones de euros de Fondos NextGenerationEU que conseguimos”.

No obstante, advierte, "no todo han sido buenas noticias". “Curiosamente (o no tanto), -analiza el regidor valencianista- los datos negativos derivan de la primera y única decisión política tomada por el PP en relación al presupuesto: el descenso de usuarios en el parquing de la Reina en diciembre de 2023, coincidiendo con los cambios introducidos por Català en el tráfico en el centro de la ciudad y la red de EMT. A lo que se añade el incremento de quejas y reclamaciones de los y las usuarias, así como el absentismo de la plantilla que ha tenido un repunte importante en los últimos 6 meses del 2023”, ha señalado Grezzi. “Estaremos atentos a ver cómo deriva todo esto, pero no dejar de ser revelador que las primeras acciones políticas del PP haya derivado en un empeoramiento a todos los niveles”, ha concluido.

El PSPV advierte del aumento de las quejas de usuarios

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Pérez ha alertado "del ostensible crecimiento de reclamaciones y quejas en la EMT" lo que, a su juicio, “demuestran el descontento de los valencianos y valencianas con los cambios introducidos en la empresa municipal desde la llegada del nuevo gobierno”.

Pérez ha destacado que el informe de actividad de la EMT confirma que entre diciembre del 2023 y diciembre del 22 “se ha duplicado el número de reclamaciones recibidas por la empresa pasando de 130 a 240. Pero es que, además, desde junio del 23 observamos una tendencia al alza tanto en el número de reclamaciones con el número de quejas recibidas por la empresa. Por ejemplo, hasta el mes de junio observamos que se recibían alrededor de 400 por mes y en estos últimos meses se han llegado incluso a recibir 700 quejas en el mes de septiembre u octubre por parte de los usuarios”, ha manifestado.

Para la concejala socialista esta cifra de quejas y de reclamaciones que no solo se producen en el último mes del año sino que son sostenidas en los últimos meses ya con el gobierno de María José Catalá “pone en evidencia el descontento que tienen los usuarios y las usuarias hacia estos últimos cambios introducidos en los servicios de transporte público”.

La responsable socialista ha enmarcado el aumento de las quejas en la deficitaria información de los cambios que está ofreciendo la EMT a los pasajeros. Un problema, ha dicho, que se está agudizando en el periodo fallero. “Hemos detectado un incremento del malestar de las personas usuarias de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) por la falta de información sobre los cambios en las líneas de los autobuses. “La improvisación en la gestión de las Fallas de este año también ha llegado a la EMT porque no se han habilitado herramientas para poder comunicar a los usuarios y usuarias los continuos cambios que se están ejecutando ya con demasiada frecuencia en muchas de las líneas”, ha denunciado.

En opinión de María Pérez, “todo esto se enmarca en una improvisación general de la gestión de las Fallas en las que muchas de las actividades se han iniciado antes que otros años, pero no se han adaptado los servicios para los vecinos y vecinas”. “Ha sucedido con los actos vandálicos que sufrieron edificios patrimoniales como La Lonja o los Santos Juanes y sucede también con la EMT”, ha advertido.

"Los usuarios y los vecinos se quejan por la falta de información"

De esta manera, ha explicado que en los últimos días “hemos visto en numerosas ocasiones cómo tanto vecinos y vecinas como las personas que nos visitan se quejan por la falta de información”. “Y no vale con que el concejal del área diga en las Juntas de Distrito que a él le han abordado siete informadores como respuesta ante las quejas”, ha indicado en referencia la respuesta que dio Jesús Carbonell en la junta de Benimaclet, donde los vecinos le trasladaron su malestar porque la modificación del 10 ha dejado sin servicio el interior de barrio ya que desde la semana pasada la ruta finaliza en la parada de Guardia Civil.

Pérez le ha recordado al concejal que las personas mayores “no tienen el mismo acceso a redes sociales o a la página web de la EMT para encontrar la información y ha lamentado que el concejal se enroque en su negativa a buscar soluciones en lugar de resolver el caos que ha generado”. Ha exigido que se “refuerce” el servicio de informadores, que se facilite información a bordo en las pantallas sobre las paradas anuladas y “ampliar la cartelería en el interior autobús y las paradas, así distribuir información detallada en las juntas de distrito, puntos de información turística o centros de actividades de personas mayores, entre otros, porque es evidente que la campaña puesta en marca es insuficiente”.

La concejala socialista ha advertido de que este ayuntamiento está “trasladando una mala imagen por la improvisación con la que se desvían los servicios sin previo aviso para las personas usuarias que se han encontrado con la sorpresa de que se ha cambiado las rutas principales con mucha más antelación que otros años”.