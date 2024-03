La última "mascletà": lágrimas de las falleras, cristales rotos y "la epifanía" de Mazón

La 'mascletà' de este martes en la plaza del Ayuntamiento de València, la decimonovena y última de las Fallas de este año, que ha sido disparada por Pirotecnia Mediterráneo y su gerente Antonio García Juan ha finalizado con un terremoto histórico que ha hecho temblar el balcón consistorial y que ha llevado a los invitados que estaban en la primera línea de la privilegiada atalaya a echarse hacia atrás por la impresión que les produjo este tremendo derroche de pólvora. La contundencia de los 330 kilos de pólvora disparados por Mediterráneo, que ha requerido montar hasta 3 pisos, desde las 17 horas del 18 de marzo a las 2 de la madrugada del 19 de marzo, ha sido tan violenta que ha destrozado los cristales de la Oficina de Turismo municipal, ubicada en la parte baja del edificio consistorial.

Además, el equipo de À Punt que retransmite en directo el espectáculo pirotécnico ha tenido que realizar "a ciegas" la señal de parte de la 'mascletà', al apagarse los monitores de la unidad móvil instalada en la plaza del Ayuntamiento por el estruendo del disparo, según explicó la propia cadena en redes sociales. De hecho, los profesionales de la televisión pública han puesto en valor el trabajo realizado por el realizador Dani Vila, al que han calificado de "maestro" ya que salvó la retransmisión en directo.

Y es que el terremoto distribuido en tres pisos de altura ha generado un espectacular final. El pirotécnico destacó que esta mascletà "la hemos dedicado a la Unidad de Quemados de la Fe, porque estos sanitarios le salvaron la vida a dos personas este verano, que han estado hoy disfrutando de la cremà hoy, y por eso, les hemos dedicado la mascletà". Respecto al resultado final, García Juan añadió: "Estoy contento porque son disparos complejos, poner mucho material es muy complicado, acumular tanto material ahi dentro en la plaza es complicado, no es fácil; el producto tiene que ser de mucha calidad, el terremoto ha sido muy largo, y la mascletà ha sido contundente y redonda, ha sido muy complicado montar tres pisos, nos vamos con un buen sabor de boca en estas fallas, el año que viene, ya veremos", zanjó.

La disparada ha roto los cristales de la Oficina Municipal de Turismo. / R.L.V.

Las lágrimas de las falleras y la epifanía de Mazón

Tras el disparo de esta última mascletà, las Falleras Mayores de València María Estela Arlandis y Marina García, junto a sus Cortes de Honor, se han mostrado muy emocionadas y han roto a llorar en muchos casos. Se acerca el fin de su hermoso reinado y las máximas protagonistas de las fiestas son conscientes.

Otro testimonio muy emocionado ha estado a cargo del president de la Generalitat Carlos Mazón que al acabar la mascletà y en presencia del pirotécnico señalaba: "Em tremolem les cames". Luego en un arranque de sinceridad decía: "Estoy a punto de cumplir 50 años, y en los 50 años que voy a cumplir, no sabía que esto existía, esto es -dijo señalando al pirotécnico y a su espectáculo-, es el bicho, el maestro bicho". Porque enfatizó, "no todo es contundencia, es cómo ha ido de menos a más, el ritmo, la contundencia, aunque de verdad ha empezado con el más y luego ha ido a mucho más, hoy he tenido una epifamía", finalizó al tiempo que espetó: "¡Enhorabuena maestro!".

El pirotécnico saluda al público, con su hija en brazos, tras disparar en la plaza. / José Manuel López

Más de 6.000 truenos aéreos

La mascletà culminó con más de 6.000 truenos aéreos, que se cerró de forma abrupta y hermética con truenos aéreos sincronizados y terrestres. Tal como había avanzado el propio artista, fue una disparada diseñada exprofeso para poner el broche de oro a las "mascletades" en la Catedral de la Pólvora.

La disparada llevaba el título de "Magnánima" y había arrancado con una clásica traca valenciana, seguida de 4 fases de fuego aéreo, en combinación con efectos de diversidad sonoridad. Una de las partes más poderosas fue el disparo de estos truenos de hasta 6 calibres diferentes, en sintonía con efectos de acompañamiento de fuego aéreo y detalles de potentes explosiones con morteros terrestres lanzados a modo de la cañonería antigua. El final fue brutal, sostenido y potente para ganar la ovación del numerosísimo público que se concentró para ver la última mascletà del ciclo fallero 2024.

Una treintena de atenciones de Cruz Roja

Por último, los efectivos de Cruz Roja desplazados a la Catedral de la Pólvora atendieron a un total de 36 personas, la mayoría de ellas -14- por lipotimias. También requirieron asistencia 6 mujeres y 2 hombres por crisis de ansiedad, 3 mujeres y 1 hombre por traumatismos, 2 hombres y una mujer por heridas, una mujer por intoxicación, un hombre por patología cardiaca y 3 mujeres y 1 hombre por motivos no especificados.