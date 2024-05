Los presidentes decidirán si la elección de la Fonteta se hace con 85 o 73 falleras

El pleno de la Junta Central Fallera ha rechazado prácticamente todas enmiendas para modificar las condiciones del sistema de elección de las falleras mayores de València de 2025 que presentaron en los primeros días de mayo diferentes miembros de comisiones de falla, en el "proceso popular". El máximo organismo fallero, de esta forma, se ha convertido en dique para su debate en la asamblea de presidentes. Algo que ha generado un punto de debate al principio porque podrían haber pasado todas el pleno simplemente por asentimiento para que fueran los presidentes quienes hicieran el filtro, una a una de cada propuesta.

De hecho, mientras se producía la votación había por detrás una serie de consultas entre el presidente Santiago Ballester y su asesor, José Luis Vaello sobre la "legalidad" de esta votación. Que se llevó a cabo porque se pidió expresamente votarlo. Ya antes hubo alegaciones al respecto, como el presidente del Pilar-Sant Francesc, que aseguraba que "voy a votar que sí, pero no porque esté de acuerdo con las preguntas, sino porque quiero darle la opción a mis presidentes de que decidan ellos".

Lo que dice el Reglamento

Al acabar aún tuvo que intervenir el concejal para recordar que la aplicación es correcta: "En el Reglamento Fallero, en el artículo 53, se señala que es competencia del pleno "debatir y aprobar las propuestas que requieran ser sometidas a la aprobación ulterior por la Asamblea General"".

Ahora sí, las niñas de 14 podrán presentarse

La base de las normas generales son muy parecidas a la de los años anteriores, con la incorporación de la cláusula por la que las niñas de 14 años, ahora sí, se pueden presentar al proceso infantil.

Confesar relaciones personales

En las cláusulas, sin embargo, hay otra modificación respecto al del año pasado. La más llamativa es el aumento de las incompatibilidades para ser jurado de Fonteta: no se puede ser si se tiene candidata preseleccionada -obvio para evitar suspicacias- o si se ha sido jurado en los últimos cinco años. Pero esta vez se añade que "no podrán ser miembro del jurado si tienen relaciones personales o laborales con alguna candidata", con la obligación de "comunicarlo para su conocimiento". En la práctica, confesar lo que no siempre se confiesa dentro de unos límites difusos.

Y a ese texto se le aplicará un "referéndum" para una cuestión más, la única que superó esta primera criba y en caso de ser aprobada por los presidentes, supondrá que, a partir de septiembre, los jurados "de Fonteta" no elegirían, como en los últimos años, entre 73 mayores o 73 infantiles, sino 85 adultas y 85 infantiles.

Porque el texto que superó el listón dice que en las preselecciones haya tantas preseleccionadas como múltiplos de cuatro tiene cada sector. Algo que defendió, por ejemplo, Patraix, que solo puede seleccionar dos y "eso no es igualitario, como hemos defendido repetidamente, siendo fallas con más censo y más preseleccionadas. Es una medida que tiende a igualar", porque, por ejemplo, en la JCF sí que hay tres delegados de sector, sea como sea de grande cada sector.

Aunque en la letra pequeña es que esa "igualdad" seguirá sin existir, porque serán varios los sectores que, en caso de aprobarse, dispondrán de cuatro finalistas (y aún alguno se queda en puertas de poder seleccionar cinco). Finalmente, se aprobó por 24 votos contra 21.

El caso es que esta es la única que superó la criba. Las propuestas "populares" eran extremadamente audaces y, en algunos casos, suponía darle un concepto extremadamente nuevo al proceso. Especialmente las dos que incluían el sorteo en la normativa.

Estas son las que no se aprobaron: