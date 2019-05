Rapapolvo de Josep Almenar a Mónica Oltra

La visita de Mónica Oltra a Picanya y sus críticas al alcalde y candidato socialista han tenido una contundente réplica del veterano Josep Almenar, que le ha dirigido una Carta Abierta a través de las redes sociales. Si la vicepresidenta del Consell realizó manifestaciones sobre que el alcalde "lleva demasiado tiempo" y es necesario "cambiar viejas políticas", Almenar le ha respondido que muchos de los proyectos que son ya antiguos en Picanya, en materia de movilidad y otros, los aplican ahora los alcaldes y alcaldesas de Compromís, muchos años después.

Almenar indica en su carta que Mónica acudió a Picanya y "se hizo acompañar por las cámaras de la televisión valenciana" para "impulsar" la campaña de sus compañeros de Compromís. Respecto a sus críticas por los muchos años que Almenar lleva en el cargo (ha cumplido 36 ejercicios de alcalde y 40 de concejal), el alcalde ha manifestado: "No llevo gobernando ni muchos ni pocos años; llevo gobernando exactamente el tiempo que picanyeros i picanyeras han decidido".

"Yo, cada cuatro años, me he sometido al criterio y la voz del pueblo de Picanya que, democrática, ha decidido renovar su confianza en nuestro equipo. Serán picanyeres y picanyers los que eligen como tiene que ser su pueblo, no es usted quien puede decidirlo", le dice el alcalde a Mónica Oltra.

Respecto a la opinión de la vicepresidenta sobre que "son demasiados años de política antigua", Almenar responde que "en Picanya las políticas de hacer un pueblo verde, con más árboles, con más carril-bici, con una buena educación pública, con servicios para los mayores, para los jóvenes, con acciones para calmar el tráfico de vehículos, acciones formativas y de fomento de la ocupación, del deporte, de la cultura, de las tradiciones, la creación de zonas para peatones, de participación ciudadana, ... son políticas antiguas" aunque matiza que "en ciudades como, por ejemplo, Valencia (donde tiene la alcaldía Compromís desde 2015), son nuevas, es cierto".

"Con menos o más suerte, los gobiernos muncipales de su partido lo están intentando y desde aquí los felicito. En todos los pueblos donde gobiernan los suyos, las 'nuevas políticas' son las 'políticas antiguas' que hacemos en Picanya", incide el mandatario.

Para Josep Almenar "el problema" es que Oltra solo va a Picanya "en periodo electoral". "Nunca ha visitado Picanya fuera de esas fechas o fuera del entorno de la agrupación local de su partido (le apunto: la misma agrupación que le organizó no hace mucho una corriendo crítica con su persona y su gestión bajo el nombre de 'Més iniciativa", recalca el alcalde.

Por ello, el alcalde invita a Mónica Oltra "a visitar Picanya en cualquier otro momento" para "descubrir y disfrutar nuestras calles, las plazas, hacer un paseo y charlar con la gente, conocer la realidad de nuestros centros educativos, deportivos, nuestra vida cultural. "Estoy seguro que en unas horas entenderá que este pueblo está, seguramente, mucho cerca de la idea de pueblo para las personas que usted tiene en la cabeza", manifiesta Almenar. "Estoy convencido de que, solo con una sencilla visita, entenderá cuál fue la razón por la que la gran mayoría de sus compañeros de partido eligieron Picanya para venir a vivir y criar a sus familias", remarca el mandatario socialista.

La situación también ha propiciado que el alcalde aproveche para pedirle más apoyo y colaboración de la conselleria ya que, "como un pueblo no se acaba nunca"y el consistorio siempre está "intentando atender nuevas necesidades". "Le deseo mucha suerte, señora Oltra. Tiene por delanete usted un reto muy importante y un enorme trabajo como Vicepresidenta y consellera y le recuerdo, que usted podrá hacer ese trabajo mientras valencianas y valencianos así lo dedican. Ni muchos años, ni pocos, exactamente los que le marcan valencianas y valencianos. Porque usted, como yo, no tenemos más poder que lo que nos dan las personas", concluye el alcalde.