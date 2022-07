La població de Foios celebra el XX aniversari d'Escènia, la mostra de teatre que tornarà a inundar la localitat de cultura del 6 al 16 de juliol. Es tracta, “sens dubte, d'un dels emblemes culturals de la localitat” que, cada any, creix per a donar visibilitat a companyies o grups emergents.

La casa de cultura ha acollit, este dimarts pel matí, la presentació d'esta nova edició que, en esta ocasió, arriba amb grans novetats. Com ha assenyalat el regidor de Cultura, Juanjo Civera, "s'han presentat un total de 77 propostes de totes les comunitats autònomes de les quals quatre han resultat finalistes i, per tant, ja tenen premi. A més, enguany comptarem també amb tres representacions de Russafa Escènica a la sala d’exposicions".

A la presentació ha assistit també l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, juntament amb l’actriu i membre del jurat de l’edició d’enguany, Laura Useleti, i el membre de l'oficina tècnica d’Escènia, Jordi Tamarit.

Per la seua banda, l'alcalde ha assenyalat la importància d'este esdeveniment que "ha anat evolucionant al llarg d'estos 20 anys, però ha sabut mantenir la seua essència, que és la de llançar i donar a conéixer companyies de teatre emergents. Escènia sorgia com un taller i ha sigut l'embrió d'este gran projecte cultural que, cada any, supera el nombre d'espectadors".

Programació dels esdeveniments

La mostra de tetre emergen de Foios arrancarà este dimecres, 6 de juliol, a la casa de cultura, a les 22.30 hores, de la mà de FET (Foios Escola Teatre), que, en este 20 aniversari, faran un recorregut pels últims muntatges realitzats. A continuació, el públic assistent podrà gaudir amb la música de Raquel Roig i Neus Fontestad (23.45 h).

La programació continuarà el 7 de juliol amb 'Redes' d'Emovere Teatre, a la casa de cultura, a les 22.30 h. Esta companyia madrilenya presentarà una proposta en la qual un ser desconegut, que prové d'un objecte no identificat, ens mostrarà el camí cap a "la veritat".

La resta de la programació el componen les obres 'Hanle' de Leamok, que plantejarà una versió molt més lliure de Hamlet (8 de juliol a les 22.30 h a la Casa de Cultura); 'Endgame', una història sense temps ni espai de Danai Delipetrou a la sala d'exposicions, a les 20.30 h, i 'Sempre FET 2' de Foios Escola Teatre a la casa de cultura, a les 22.30 h (13 de juliol). A més de 'La Caseta' de Lia Herbor a la sala d'exposicions, a les 20.30 h, i 'Hipocondriart' de Triangle Teatre a la casa de cultura, a les 22.30 h (14 de juliol).

Així mateix, el divendres, 15 de juliol, arribarà el moment de l'obra 'Silla verde /cadira verda' d'Encara no té nom produccions a la sala d'exposicions, a les 20.30 h, que planteja i qüestiona la mateixa creació a partir d'un bloqueig artístic del director; així com 'Qué sabe nadie o les cançons de Penèlope' de la Peydro, a la casa de cultura, a les 22.30 h, en la qual s'explorarà la soledat, l'espera i les absències evocant la melodia com a bàlsam.

Reconeixements

Finalment, el 16 de juliol, serà el torn del lliurament de premis al Passeig de l'Albereda, a les 20.30 h. L'acte comptarà tant amb la música de Raquel Roig i Neus Fontestad, com amb la CIA Maduixa i la seua obra 'Migrare', un espectacle que mostra la lluita de quatre dones fortes, valentes i, sobretot, resilients.

Els espectacles que conformen la mostra optaran al primer premi, atorgat pel jurat, que estarà dotat amb un màxim de 4.000 euros; el segon premi serà de 3.500 euros; el tercer premi de 3.000 euros; i el quart premi de 2.500 euros. Estos tres últims dependran de les votacions del públic assistent a Escènia.