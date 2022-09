La quinta de l'Horta Nord se retira, cuelga la vara de mando. José Vicente Andreu y Luisa Salvador no repetirán como cabeza de cartel del PSOE en las elecciones municipales de 2023, con lo que no optarán a un nuevo mandato como alcalde de Albuixech y alcaldesa del Puig, respectivamente.

Al borde de los 70 años, José Vicente Andreu quiere “tener vida propia” y por eso ha decidido ‘colgar’ la vara de mando. Atiende a Levante-EMV vía telefónica mientras camina diez kilómetros por la playa, en una de sus más apasionadas aficiones, en su día libre después de las fiestas patronales.

Andreu Castelló alcanzó la alcaldía en 2007. El empate técnico a cinco concejales entre PP (935) y PSOE (905), lo decantó EU-Verds (con un edil) a favor del socialista. A sus espaldas tiene cuatro mandatos, donde ha vivido de todo. “He sufrido dos grandes crisis: Primero la del ladrillo de 2008 y después la pandemia. Ha sido dos ciclos duros”, reconoce.

De su dilatada trayectoria al frente del Ayuntamiento de Albuixech se queda “con el trato personal de la gente en el día a día. Eso es lo más importante”, afirma. Entre las actuaciones a nivel de infraestructuras y medidas concretas, destaca la consecución “de la Casa de la Música, la escoleta municipal y el centro de salud”, proyectos que “recibí sin acabar”.

Eso sí, Andreu se retira de la política sin haber recuperado la playa para Albuixech, desaparecida hace años por la construcción de la V-21. “Estoy luchando por volver a tener playa desde los 16 años. Ahora estamos en un proyecto conjunto con Meliana, Foios y Albalat para recuperarla”, indica.

¿Y qué hará a partir de mayo de 2023? “Estoy a punto de cumplir 70 años y no me planteo mi vida. Soy de los que piensa que no sé qué quiero ser cuando sea mayor; bueno alcalde seguro que no”, bromea.

Tras sus cuatro años en la oposición y ocho en la alcaldía, Luisa Salvador (1953), de la misma quinta que su colega de Albuixech, tampoco optará a un tercer mandato. ”Es momento de dejar paso a gente nueva”, avanza la socialista, rechazando cualquier relación de su no continuidad con el proceso judicial por el que está imputada. “Ya tenía claro cuando me presente en 2019, que esta legislatura sería la última, mucho antes de que el PP me llevara al juzgado”, afirma.

Al igual que Andreu, Salvador asegura que ha tenido que bailar con la crisis económica, primero, y con la causada por la covid, después. “Cuando llegamos en 2015, el ayuntamiento tenía una deuda de seis millones de euros y fue muy duro. No podíamos gastar dinero y fue complicado y difícil, pero tiramos adelante y se ha resuelto. De hecho ahora solo tenemos un millón de deuda”, relata. Respecto a la pandemia, explica que “ha marcado la legislatura, tomando medidas y enfrentándonos a algo que desconocíamos tanto la ciudadanía como los dirigentes políticos”, señala.

De sus ocho años al frente del consistorio de l’Horta Nord, Luisa Salvador se queda “con el cariño de la gente. Ir por la calle y que te demuestre que se te quiere es muy gratificante”. A nivel tangible, remarca las obras de la Plaza de la Conserveta, la remodelación del frontón, “es uno de los mejores de la provincia”, dice, las nuevas pistas de tenis del polideportivo, el acondicionamiento de caminos (El Puig tiene un término municipal de 26 kilómetros), o la zona de paelleros que se están ejecutando.

En cambio, tiene la espinita de no haber conseguido cumplir la promesa electoral de dar a los jubilados un nuevo local. “Para conseguir un inmueble que tenemos mirado necesitamos vender alguna parcela pública y la pandemia congeló cualquier operación. Ahora seguimos buscando algún inversor que adquiera suelo para sufragar la compra del nuevo Hogar de los Jubilados”, detalla.

Cuando cuelgue la vara de mando, Luisa Salvador tiene pensado relajarse “y hacer lo que me apetezca”, liberada ya del día a día del ayuntamiento. “Soy una persona muy activa y en casa no me voy a quedar”. Así, avanza que su idea es “apuntarme a cursillos o actividades de asociaciones o del polideportivo.