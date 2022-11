Casi tres semanas llevan los vecinos de las pedanías Masies, el barrio del Pilar y San Isidro de Benagéber sin autobús municipal que les lleve al casco urbano. El ayuntamiento ha confirmado que el único minibus que hacía este recorrido está en el taller siendo reparado de diversas averías provocadas por un golpe con otro vehículo. Sin embargo, aunque en otras ocasiones el gobierno local sí ha alquilado otro vehículo, esta vez fuentes municipales aseguran que no han considerado esta opción ya que creen que la reparación no se va alargar tanto en el tiempo.

Pero mientras el autobús sigue en el taller, muchos vecinos de estas tres pedanías no pueden hacer cosas tan vitales como comprar, ir al médico o a sacar dinero sin ayuda de familiares o amigos que les puedan llevar en coche. Así lo denuncia una de las afectadas. “Aquí hay gente muy mayor que usaba ese autobús para ir a Moncada. Solo nos avisaron con un bando, a la semana de no tener servicio, que estaba averiado y que no habría autobús hasta que se reparase. Pero ya han pasado casi tres semanas y seguimos igual, creemos que la ha pasado tiempo suficiente para ser reparado. Encima no nos dan ningún tipo de explicación. Yo he intentado contactar con el consistorio pero no me han hecho caso”, señala.

Este autobús tiene servicio de lunes a sábado, y para en la calle Valencia, en la Cooperativa, en el metro Masias, en San Isidro de Benagéber, Valls dels Flor, Barrio del Pilar, Barrio de los dolores y la calle Lluis Vives. Realiza cuatro viajes por la mañana, a las 7.15 , 9.30, 11.30 y 12.30 horas; y por la tarde a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Los sábados no hay servicio vespertino, y por la mañana se reduce el paso a las 9, 10 y 12.30 horas.

Falta de alumbrado en Masies

No es la úncia queja vecinal procedente de las pedanías que está recibiendo el consistorio estos días. También, los vecinos de una zona de Masies denuncian la falta de alumbrado, que afirman está causando problemas de circulación, inseguridad y presencia de ratas.

“Hace 8 meses dejo de haber alumbrado en el passeig Tramuntana, posteriormente en la calle Llevant y ahora solo queda, en funcionamiento, una farola en la calle Ponent. Estas tres calles son paralelas por lo que el área de oscuridad es considerable. Puesto que es un área situada en el linde de las vías del metro y los campos de cultivo la oscuridad que provoca la falta de alumbrado, facilita todo tipo de percances como tropiezos, accidentes, robos e incluso acercamiento de ratas y otros animales”, denuncian.

Los vecinos afirman que han informado al consistorio de esta situación, y “la explicación que nos ha dado el ayuntamiento es que han robado los cables del alumbrado y todavía no han recibido nuevo material para reponer el robado”. Dato que ha confirmado el consistorio a este diario.

Ante esta situación, desde Masies, “les hemos pedido que, al menos, que nos instalen un alumbrado provisional del mismo modo que lo hacen para las fiestas o los eventos y en breve lo harán con motivo de la Navidad”. Una sugerencia que afirman aún no ha sido atendida. “Después de días llamando y enviando e-mails, solo nos ha contestado una trabajadora municipal diciendo, "ya he pasado nota y no respondemos a los e-mails".

“El gobierno sigue olvidándose de los barrios”

Para Compromís Moncada, estas dos quejas vecinales vienen a confirmar la dejadez del gobierno con los barrios que ellos llevan denunciando toda la legislatura. “Una vez más, el equipo de gobierno se olvida de los barrios de Moncada. El abandono en iluminación, limpieza, recogida de poda y basuras y otros muchos servicios municipales es aún más grave en estas zonas. Desde Compromís hemos llevado infinitud de propuestas al Pleno para mejorar esta situación de desprecio hacia los barrios, pero el equipo de gobierno socialista hace oídos sordos a una situación que se está cronificando mes a mes”, señala Álvaro Gonzalvo, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Moncada.

Un trabajo, que afirman desde Compromís, continuarán haciendo. “Nosotros seguiremos reclamando que todos los moncadenses, independientemente de donde vivan, tengan una buena calidad en los servicios municipales”, concluye Gonzalvo.