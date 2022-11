"Ha sigut un any d'activitat frenètica que ha posat en valor la nostra ceràmica endiferents i variats formats", Així s'expresa l'alcalde, Jesús Borràs, un any després que Manises passara a formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, dins de la modalitat d'artesania i arts populars, sent la primera i única ciutat d'Espanya que aconseguia aquesta distinció en aquesta categoria.

Les Ciutats Creatives de la UNESCO conformen un mapa creatiu que uneix punts internacionals amb l'objectiu de posar en relleu la creativitat com a motor d'un desenvolupament urbà sostenible. Manises va ser una de les 49 ciutats seleccionades en l'edició de 2021 pel seu compromís de posar la cultura i la creativitat al cor del desenvolupament i de compartir coneixement i bones pràctiques. La ceràmica de la localitat és sinònim de tradició i història, alguns dels seus edificis més emblemàtics com el Museu de la Ceràmica o l'edifici El Arte són un gran exemple d'això.

"Vull agrair el treball que s'ha fet per part de tot l'equip que conforma la Unesco per a integrar nostra més arrelada tradició en la vida de la ciutadania de Manises", ha afegit l'alcalde, Jesús Borràs.

Una festa d'aniversari

Amb motiu d'aquest primer aniversari, el pròxim 26 de novembre l'Ajuntament de Manises ha organitzat un matí d'activitats, tallers i concerts que tindran lloc al parc dels Filtres. Un dissabte ple de ceràmica amb el Raku Fest, a càrrec del taller del ceramista de Manises Juan Carlos Iñesta, de Domanises, que busca donar a conéixer la tècnica ceràmica raku originària de Corea i amb gran èxit al Japó.

Per als més menuts s'ha organitzat el taller infantil de ceràmica impartit per Aliarte Ceràmica, gestionat per la ceramista manisera Alícia G. Bellver. Una activitat perquè els xiquets i xiquetes gaudisquen també de la ceràmica i s'acosten a aquesta tradició de la ciutat d'una manera divertida.

El colofó de la jornada el posa l'agrupació musical València Hot Five amb el seu concert d'estil dixieland. El quintet de jazz de Llíria serà l'encarregat d'amenitzar aquest aniversari en què la ceràmica, la música i l'oci convergeixen a la perfecció. L'esdeveniment, per a tots els públics, es realitzarà d'11.00 a 14.00 amb accés lliure fins a completar aforament.

Un any amb molts esdeveniments, història i records

Aquest primer any com a Ciutat Creativa de la Unesco, han tingut lloc un gran nombre de celebracions, esdeveniments i fites al voltant de la ceràmica. El 2022 va començar amb la presència de Manises en Fitur al gener, estrenant la seua recent inclusió dins de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco. Durant el mes de febrer es va presentar el catàleg del Museu de Ceràmica de Manises, una publicació de 350 pàgines on es mostra la trajectòria i l'arrelament de la ceràmica en la localitat.

Març va suposar la participació de Manises en els Dies Europeus de l'Artesania, una festa que aquest 2022 va congregar entre finals de març i principis d'abril a 18 països que de manera simultània es van sumar a aquesta celebració. Com ja és tradició, el mes de maig es va celebrar Hola Ceràmica!, una iniciativa promoguda per l'AeCC (Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica) amb la finalitat de dinamitzar la ceràmica. En la jornada del 20 de maig es van obrir les portes dels museus, tallers i altres recursos ceràmics per a així donar a conéixer-los a un públic ampli.

El mes de juny va arrancar la XV Biennal Internacional de Ceràmica de Manises on van participar en aquest concurs d'àmbit nacional i internacional 325 artistes de 47 nacionalitats diferents. En total es van presentar 597 obres amb la ceràmica com a fil conductor.

Al juliol, la Festa de la Ceràmica i la Cavalcada, que se celebra des de fa més d'un segle, van ser les grans protagonistes del mes. Durant aquestes jornades, l’artesania i l’art van convertir la ciutat en un escenari ceràmic a l'aire lliure amb la participació de gran part de la ciutadania. També pel juliol es va presentar l'exposició “Plats de Manises”, però en aquesta ocasió canviant la localitat de Manises pel Mercat Central de València.

Durant l'estiu, Manises va acollir el Campament Arqueològic Juvenil amb estudiants locals i també amb estudiants procedents de Jordània. La jornada de portes obertes en tallers de Manises -coneguda com a Ceràmica Oberta- es va celebrar el 18 de setembre on es van impartir tallers i visites totalment gratuïtes. Un dia que té per objectiu mostrar la ceràmica i posar en valor el sector de l’artesania i tots els estudis de la localitat que realitzen aquesta activitat.

L'agenda d'octubre va estar marcada per la IV Trobada Nacional de Ciutats Creatives de la Unesco, celebrat a Dénia. A més, Manises va participar de manera telemàtica en la reunió anual de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco-modalitat d'artesania i arts populars-, celebrada en aquesta ocasió a Jinju (Corea del Sud).

El colofó d'aquest 2022 arriba amb la festa de l'aniversari per a final d'aquest mes de novembre. A més, pròximament s'espera el trasllat de l'exposició “Plats de Manises” al nord de Portugal, concretament a la ciutat de Barcelos que també forma part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la categoria d'artesania i arts populars.