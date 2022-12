José María Santandreu, clarinetista de dilatada trajectòria d'Aldaia triomfa en diferents parts d’Espanya amb el seu virtuós instrument. Aquests últims mesos l’artista està participant en funcions de l’òpera «Tosca» sota la direcció del Mestre Director José Escandell produït per LGAM en diferents ciutats d’Espanya i per al que queda d’any, la seua agenda no es quedarà buida. Tot el contrari.

Així, oferirà concerts com el Requiem de W. A. Mozart amb l'Orquesta de l'Agrupació Musical «La Lírica» de Silla sota la batuta de Mikael Celda i amb el projecte «Intimate Morricone» a València el mes de desembre. El clarinetista Santandreu logra otro galardón internacional Aquesta última proposta va estrenar a l’estiu un nou espectacle al costat del pianista Christian Antonio Esteve Zinsser. Aquest nou format ha sigut oferit en diverses ciutats de La Marina Alta en els mesos de juliol i agost i especialment, dins del Festival SonaFilm 2022 organitzat per Aljub Music, que ha dedicat aquesta edició a E. Morricone Aquesta IV edició del festival es va celebrar durant agost, amb diverses actuacions, sent el gran colofó el concert de la Universal Symphony Orchestra el pasado 20 de agosto en la Plaza de Toros de Ondara com a homenatge a l’autor italià. D’altra banda, el maig passat Santandreu va estrenar una obra per a clarinet sol (i dedicada a ell) del compositor porto-riqueny José Javier Peña Aguayo, dins del XII Festival Internacional SOXXI. L'artista s'incorpora com a catedràtic de música de cambra i clarinet a Forum Musikae a Madrid De cara a l’any que ve, començarà la seua activitat docent com a catedràtic de música de cambra i clarinet a l’Escola Superior Internacional de Música «Fòrum Musikae» de Madrid, a més d’organitzar un nou seminari internacional de clarinet a València per al pròxim curs i estar finalitzant el seu quart treball discogràfic Clarinet-concepte amb obres compostes per a clarinet només per autors i autores d’Espanya, incloent-hi la primera obra per a clarinet sol en Àudio 8D (àudio 360é) composta per Sergio Blardony. Clarinete, arpa y teatro se unen en Klarharp Ensemble Una tesi doctoral en camí D’altra banda, el clarinetista continua amb el KlarHarp Ensemble, amb els quals acaba de gravar un videoclip-curtmetratge (gravat i editat per Album 74 – Carlos Mayor) amb l’actor d’Alaquàs, Fran Asensi Dasí, i amb el arpista establit a la Malva-rosa de València, Jaume Gimeno, oferint el seu projecte teatre-concerte «La prova de repertori» des d’abril de l’any passat. Dins de la seua faceta acadèmica, Santandreu també està preparant la seua tesi doctoral sobre el «Dr. Andrés Lewin i la música electroacústica» a la Universitat Jaume I ubicada a Castelló de la Plana. L’aposta per l’artista en el món comercial és una realitat palpable, i és que acaba de signar com a artista a Clarinets Yamaha (empresa amb la qual va adquirir la seua nova parella d’instruments Yamaha model CSGIIIL), un fet que aferma la seua trajectòria musical amb el reconeixement i confiança de la multinacional japonesa.