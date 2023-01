Prohibido dejar trastos en la calle durante el día. Esa es la primera instrucción del nuevo servicio de recogida de muebles y objetos en las calles de Torrent que ha presentado el alcalde, Jesús Ros, en la habitual rueda de prensa en el ayuntamiento. Se trata de una remodelación total del sistema, que hasta ahora funcionaba con previa llamada de aviso. En este sentido, con el nuevo funcionamiento, que entrará en vigor en febrero, la ciudad quedará dividida en tres sectores y la recogida se hará por las noches (dos noches a la semana por sector) para evitar la imagen de los tratos por la calle de la ciudad.

Así lo ha explicado el primer edil, que ha detallado que la ciudadanía podrá sacar hasta seis enseres que quiera tirar de 20 a 22 horas de la noche al entorno del contenedor más cercano a su casa. Por cada zona (o sector, como los llaman en el sistema de recogida), los camiones pasarán dos veces por semana y en el caso de que haya una "incidencia especial", el teléfono de atención (96 111 11 11/010) continuará operativo para acordar cómo proceder a la recogida de los muebles.

Se trata de una manera de funcionar que lleva un año en marcha y como prueba piloto en el barrio de l'Alter (ahora integrada en el sector 2) y que está dando "muy buenos resultados", según Jesús Ros. El sistema se implantó a petición de una de las dos asociaciones vecinales de esta zona dada la gran cantidad de acumulación de muebles, enseres y trastos que había en las calles.

Tres sectores, dos días por semana Sector 1: Depósito de muebles lunes y jueves de 20 a 22 horas. Recogida de enseres martes y viernes por la noche. Sector 2: Depósito de muebles domingo y miércoles de 20 a 22 horas. Recogida de enseres lunes y jueves por la noche. Sector 3: Depósito de muebles martes y viernes de 20 a 22 horas. Recogida de enseres miércoles y sábado por la noche. Recogida en Urbanizaciones: Martes: Cumbres Calicanto; Monte-Levante; Bona Vista; Mas del Jutge y Pantà

Jueves: Font de la Teula, Más de Pavia, Fajardet, Club de Tenis, Morredondo, Monte-hermoso y San José.

El cambio viene motivado porque, con el anterior sistema la ciudadanía se estaba "indisciplinando" y los tratos a pie de calle proliferaban. Tanto es así, que incluso "dificultaban el paso peatonal por las aceras". Si la población deposita los tratos como es debido, Torrent debería ser una ciudad durante el día donde no se advirtiera ningún objeto abandonado junto a contenedores, pues todos se habrían recogido previamente. Si esto no es así, por la mañana se pondrán pegatinas sobre los enseres para indicar que están "incorrectamente abandonados".

Patrulla cívica de la Policía Local

Para controlar que esto no ocurra, se creará una nueva unidad de la Policía Local, la "patrulla cívica", que dividirá a cerca de 16 agentes por sectores y controlará que no haya objetos abandonados. "Si encuentran algo, harán las averiguaciones pertinentes para identificar al dueño de los enseres e informarle de que ese depósito no está hecho en forma", ha dicho Ros. En este sentido, el alcalde también ha pedido la "colaboración del vecindario" para que informe al ayuntamiento de "quien está incumpliendo la norma".

El primer mes, el trabajo será "pedagógico e informativo", pero si las malas actuaciones reiteran ("que creemos que en un 95 % la gente cumplirá el nuevo sistema"), comenzarán las sanciones que se contemplan en la ordenanza municipal de residuos urbanos y limpieza viaria en Torrent. Unas multas que, al ser una infracción leve, pueden subir hasta 2.000 euros.

En este sentido, el portavoz socialista y concejal de Modernización, Andrés Campos ha aclarado que "no hay una voluntad impositiva ni un afán recaudatorio. El objetivo es tener una ciudad limpia y sistematizar mucho más el servicio".