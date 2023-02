"El fin educativo para el Pepe Sancho ya lo impulsó el PP de Manises"

La comisión informativa de Hacienda del Ayuntamiento de Manises aprobó ayer el punto extraordinario de incluir en la sesión la petición de cesión competencias a la Conselleria de Educación, para incluir en el Pla Edificant el proyecto para convertir el Auditorio Pepe Sancho, abandonado y por acabar desde hace más de una década, en el Conservatorio de Danza de València, con una inversión de unos 16 millones de euros.

Tanto APM Compromís y Podem, integrantes del Gobierno, como el PP respaldaron el punto, mientras que PSOE, socio del tripartito, y Cs votaron en contra. El asunto se debatirá y votará en el pleno del próximo jueves. Desde el Partido Popular, el portavoz Francisco Izquierdo defiende que apoyan la solución anunciada por Educación, “ya que nos está dando la razón”. El Pepe Sancho “es un edificio que no es del ayuntamiento, es de la Generalitat. La promovió Ciegsa (empresa pública de la conselleria), toda la obra hecha hasta ahora la pagó la Generalitat y a Manises nunca le costó un euro”, afirma Izquierdo.

El concejal del PP sostiene que ese edificio “tenía un destino educativo, y ahora se sigue en esa línea, casi como el proyecto original impulsado por el PP”. Para Izquierdo, “nuestro objetivo era convertir a Manises en un polo de enseñanza y ahora lo tendremos. Estas infraestructuras dan prestigio, nombre y enriquecen la vida cultural y social de la ciudad”. Además, insiste, “estas instalaciones supondrán una revitalización económica para el barrio, sus comercios y su hostelería”. Izquierdo apunta que el PP “siempre ha querido que Manises cuente con mejores servicios, como tener un hospital o el centro del Servef. Ahora también esta importante escuela de Danza”.

Por ultimo, el PP califica de “demencial” que el PSOE no apoye la solución aportada por la Generalitat. “Se oponen a esta escuela porque no quieren que venga gente de fuera. ¿Entonces también están en contra de la Escuela de Cerámica?”, pregunta el popular. “Su postura no tiene sentido. Manises es referente en cerámica y ahora lo será en la danza”, defiende. Por tanto, reta Izquierdo, “si este asunto es tan importante para el PSOE y no está de acuerdo con sus socios de Gobierno, que rompa el pacto”.