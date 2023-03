És una artista dins i fora de l’escenari. Amb el pinzell a la mà i la seua virtuosa gràcia per decorar Falles, l’albalenca Ana Muñoz Arastell compagina la seua trajectòria artística en el món de les Falles recorrent de nord a sud la Comunitat Valenciana, i també les Illes Balears, interpretant el seu personatge, la tia Visantica, la dona que ha aconseguit ressuscitar la gran sinèrgia de valors de les nostres güeles, mares i ties. La tia de totes, de tots i també dels totis, com ella diu. I és que la tia Visantica és real, com la vida mateixa, com la vida dels nostres pobles, de les nostres ciutats i, com no, de les seues gents.

La tia Visantica: l’humor dels pobles Un bolero per a la tia Visantica Fa només uns mesos, Artur Puchalt, gran músic i company de l’orquestra on Ana fou cantant, -sí, sino ho sabien la xica també canta-, li ha composat un bolero de valencianes. Així, com sona, mai millor dit. Un pentagrama de notes afinades i precises com la punta del pinzell amb el qual decora Falles. Perquè, també decora Falles i no és cosa de broma. Ambaixadora de les Falles Les decora. La seua petjada artística ha quedat gravada als tallers de grans artistes com Paco Giner, Pau Soler, Platero, Sergio Alcañiz, Paco Gonzalvo, Sergio Amar, Pertusa, en secció primera infantil, Secció Especial, i també Mario Pérez, amb qui enguany ha guanyat el millor ninot de la secció especial d’infantil. Enguany, esta llicenciada en Belles Arts treballa al taller del gran Pere Baenas pintant el monument de la Falla del Convent de Jerusalem. -Resulta curiós perquè mentre escric este article es troba pintant este monument de la Secció Especial-. La precisió del seu pinzell també traça la perfecció en comissions com Gravador Esteve Cirilo Amorós, Pizarro Cirilo Amorós, Duque de Gaeta Pobla de Farnals, entre d’altres. Les guanya. En el seu palmarés, destaquen diversos premis com: 1er premi secció especial infantil a Alacant en 2018 i 2019; 1er premi secció especial infantil València en 2022: 1er premi secció 1a infantil a València en 2020 i 2021; 1er premi Elda secció infantil i el premi al millor Ninot de Secció Especial a l’Exposició del Ninot 2023 a València. Les protagonitza. La dualitat d’Ana i Visantica és intrínseca. Persona i personatge. La combinació perfecta per tindre un ninot propi. I enguany el té i es pot visitar a l’Exposició del Ninot de València. Una peça artística obra de Rafa Lidón i que pertany a la secció 6 C de la falla Mestre Lope de Burjassot. Guaiten estos dies al balcó de l’Ajuntament de València perquè d’entre la multitud asomaran les seues ulleres i la seua perruca tan característica Les interpreta. A les seues xarxes socials, la segueixen més de 8.000 persones a Facebook, 14.000 a Instagram i 25. 000 a Tik Tok. A través d’elles, dona vida a situacions, moments i anècdotes que es viuen als casals i al món faller. Només a Tik Tok té més de 600.000 likes i vora 4 milions en reproduccions de vídeos. Quasi res! Les viu. Ana és fallera de la falla Poble d’Albal. Membre de la junta directiva i responsable del grup creatiu. Vinculada des de ben menuda, ha sigut autora de nombrosos llibrets, articles i il·lustracions d’esta comissió, sempre rodejada i recolzada per la seua família i les nombroses amistats que l’aclamen. De tallers i casals, amb roba de treballar i amb roba de mudar. Ella es canvia en un santiamen. Són molts els quilòmetres recorreguts i els que li queden per recòrrer a esta artista, que sense por ni vergonya, ha sigut rebuda recentment per l’alcalde de València, Joan Ribó. En breu, ho farà Pilar Bernabé, la delegada del govern en la Comunitat Valenciana. Imparable i immortal. Guaiten estos dies al balcó de l’Ajuntament de València perquè d’entre la multitud asomaran les seues ulleres i la seua perruca tan característica. A ella que no li ho conten perquè després ens ho ha de contar a nosaltres. Ens ho farà viure en primera persona i ho farà com sap, amb la mateixa gràcia amb que ho feien les nostres avantpassades. Perquè no ho dubten, té a qui semblar.