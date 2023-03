Alguns municipis de l'Horta han aprofitat aquest cap de setmana per a tancar la seua programació d'activitats dedicades al Dia de la Dona.

Especialment emotiu va ser l’acte de la comissió 9 d'octubre "grans dones de Torrent". Les dues dones que van retre-li homenjatge, van ser Conxa Querol Rosello i Margarida Castellano Sanz. Va ser un acte molt participatiu on intervingueren xiquetes de l'institut de la Marxadella disfressades de dones importants al llarg de la història fent un passeig cronològic i arreu del món, estava Na violant d'Hongria, segle xIII, Anne Bonny segle xvIII, Belen French, valenciana del segle XX entre d'altres. les més menudes van llegir un manifest reivindicant tot allò que es necessita per a que la dona siga lliure i respectada. La Sala de la cultura estava de gom a gom, vingueren representants de partits polítics i altres associacions torrentines. La presidenta de la comissió 9 d'octubre va fer una denuncia pública afirmant que enguany, any electoral, “necessitem dones encapçalant llistes per a que el futur i la societat tinga un tint violeta, ja que cap partit d'esquerres Torrentí porta al cap davant dones”.

El esport tambè va ser una ferramenta per a reivindicar la igualtat. Així, més de 400 persones de totes les edats es van donar cita el divendres 10 de març per a participar en la segona edició de la Carrera de les Dones Alaquàs-Aldaia organitzada pels Ajuntaments d’ambdós municipis. L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, el Regidor d’Esports d’Alaquàs, Fran Evangelista i el Regidor d’Esports d’Aldaia, José Francisco Martínez Luna, la Regidora d’Igualtat d’Alaquàs, Elena Álamo i la Regidora d’Igualtat a Aldaia, Encarna Comes, van ser els encarregats de lliurar els trofeus.

Massamagrell culminú la seua programació amb una Marxa per la Igualtat amb Batukada amb més de 1.000 participants. Els encarregats de posar-li ritme van ser els inscrits a aquests tallers de batukada que s'han realitzat des del mes de gener. Tot seguit, tots els assistents van gaudir d'una xocolatà, un videomatón 360é i l'esperada actuació de la Banda de Música de Massamagrell, que va posar les últimes notes a aquest programa d'activitats amb motiu del 8 de març.

El teatre també és un bon aparador de reivindicació. El Centre Cultural Tívoli de Burjassot allotjà este cap de setmana l’estrena de l’obra de teatre “Érase dos veces Cenicienta y la Bella Durmiente”, de Belén Gaudes y Pablo Macías. L’espectacle està basat en eixos dos relats de la tradició oral –‘Ventafocs’ i ‘La bella dorment del bosc’–, que, entre altres escriptors, popularitzà Charles Perrault.

Davall la direcció de Mari Carmen Viana, l’Associació Teatral Paraules i Dones interpretà una obra que vol “mantindre la màgia i la fantasia del conte tradicional; però prescindint d’aspectes també presents com la violència, el sexisme, la desigualtat o el culte a la bellesa, convertint-se així en dos històries coeducatives”.

Com explicaren des de la companyia de teatre abans de la representació, ‘Érase dos veces Cenicienta y la bella durmiente’ tracta de “contar dos contes en els quals la bellesa externa no és imprescindible per a ser feliç, en els quals una dona no necessita cap home que la salve de l’abisme o en els quals, a les xiquetes que no es porten bé, se les abandona en el bosc”.

A Picassent, la representació de l'obra «L'ordre» a càrrec del grup de dones de l'Escola Municipal de Teatre, una peça entranyable que reivindica el treball cooperatiu i la força de la unió.

A més, amb una doble vessant: la recaptació de la venda d'entrades d'una de les sessions, la del diumenge, ha sigut destinada a benefici de la investigació contra el càncer.

Premis Carolina Planells

L’Ajuntament de Paiporta, a iniciativa de la regidoria de Cultura, fa lliurament dels XV Premis Carolina Planells de novel·la curta en un acte que va comptar amb la presència d'alguns dels guanyadors i amb vídeos d'agraïment d'aquells que no van poder acudir a la cita.

A l'acte, que es va celebrar el divendres en l'Auditori municipal de Paiporta, van acudir l'alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, la regidora de Cultura, Esther Torrijos i la regidora d'Igualtat, Laura Jiménez. Enguany, el premi d'aquesta XV edició, en categoria d'adults, ha recaigut sobre María Soledad Garrido per la seua obra “Las olas”. En la categoria juvenil, la guanyadora ha sigut Lucía Cárdenas, amb el seu escrit "24 rosas y un clavel". Al millor treball presentat per concursants empadronats a Paiporta, ha sigut per a Jennyfer Marín Garcia, amb la seua obra “Tanatopraxia” i l'accèssit a la millor obra en valencià d'aquesta edició per a Javier León Sorribes amb el seu text ‘Nosaltres estem fora de perill’.