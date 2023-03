El Castell de Alaquàs acogió ayer la entrega del Premio Clara Campoamor 2023 a la escritora y activista feminista Amelia Tiganus, que lleva años luchando por la abolición de la explotación sexual a través de la prostitución y por la formación en la prevención. El galardón lo otorga cada año el Consejo de las Mujeres de Alaquàs dentro de la programación organizada para celebrar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

La inauguración contó con la presencia del Alcalde de Alaquàs, Toni Saura, la Concejala de Igualdad, Elena Álamo, la Directora General del Institut Valencià de les Dones, Maria Such, la Diputada de Igualdad, Isabel García, el Consejo Municipal de Mujeres de Alaquàs y otras asociaciones locales. Previamente al acto, la comitiva se desplazó hasta el Paseo Violeta ubicado en el parque de la Sequieta en el cual la premiada descubrió la baldosa con sus huellas. A continuación tuvo lugar el acto en el Castell de Alaquàs que se inició con la actuación del Coro Thiasos Coral.

El alcalde de Alaquàs abrió las intervenciones incidiendo en “la importancia de este premio que reconoce la trayectoria y la tarea de mujeres que inspiran a la comunidad por su lucha, sacrificio y servicio en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres”. Asimismo, el regidor destacó el esfuerzo y trabajo que dedicó Clara Campoamor a la abolición de la prostitución e hizo referencia a la iniciativa del Ayuntamiento de Alaquàs de aprobar una Ordenanza Municipal para contribuir a la erradicación de la prostitución como un paso hacia la igualad. “Acabamos de descubrir una nueva huella, la de Amelia Tiganus, que nos anima a continuar trabajando”, añadió Saura.

Acto seguido, y después de agradecer el trabajo del Consejo de Mujeres, la Concejala de Igualdad y Presidenta del Consejo Municipal de Mujeres, Elena Álamo, leyó la candidatura para seguidamente entregar el premio a la galardonada, que acompañó con la lectura de la carta ‘A mis hermanas’, “un relato de la premiada que resume el dolor, el pensamiento y la vivencia personal de esta mujer”. Por este motivo, y por el “su compromiso social, entrega, por transmitir los valores de los derechos de las mujeres y su capacidad para comunicar, abrir los ojos y remover conciencias, el Consejo de Mujeres decidió otorgar este premio”, dijo Álamo.

Por su parte, Amelia Tiganus destacó que se sentía una privilegiada por poder pensar y poder sentir. “Durante muchos años, pensaba que estaba bien porque no sentía nada y a través de la psicoterapia descubrí que estaba desconectada de mis propias emociones. Me emociona recibir este reconocimiento porque la reparación de las víctimas pasa porque la sociedad deje de mirar hacia otro lugar y reconozca no solo el daño sino el mérito de las mujeres que luchan. Soy afortunada por recibir este galardón porque cada vez somos más las personas que no estamos dispuestas a compartir espacios y proyectos de vida con personas que siguen negando la violencia que se da en la prostitución”.

Premios por su compromiso con los DDHH

Amelia Tiganus nació en Galati, Rumanía, en 1984. Es escritora, activista feminista y formadora en cursos y talleres de sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual. En los últimos siete años ha impartido más de quinientas conferencias, charlas y talleres por todo el territorio español y por otros países de Europa y América Latina. Ha recibido varios premios y reconocimientos a su compromiso con los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. En el 2019 recibió el reconocimiento al compromiso mostrado para conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres, librado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España.

Además es fundadora de Emargi, una asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas con una dimensión local, nacional e internacional. Después de un proceso de reflexión de todas las fundadoras de Emargi a principios de 2022 decidieron crear, de manera paralela a la asociación, una cooperativa de iniciativa social con el mismo nombre. Es también cofundadora y coordinadora de la Escuela Abolicionista Internacional, un proyecto destinado a la divulgación feminista y la sensibilización y formación de la sociedad civil.

Tiganus es autora y ha participado en la redacción de varios artículos académicos y ha publicado en Atlánticas, revista internacional de estudios feministas, concretamente en su monográfico “La prostitución: entre viejos privilegios masculinos y nuevos imaginarios neoliberales”. Además es autora del cómic “Amelia: historia de una lucha” (Serendipia, 2021) y el libro, “La revuelta de las putas: de víctima a activista” (Ediciones B, 2021).