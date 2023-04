La plataforma de asociaciones de familiares de víctimas del franquismo de las fosas comunes de Paterna (PFFP) lamentan y condenan el acto vandálico sufrido sobre las ofrendas realizadas en el paredón durante la conmemoración del aniversario de la República, el pasado 14 de abril. Un acto acometido horas después de que los restos de José Antonio Primo de Rivera abandonara el Valle de los Caídos.

En concreto, las 2.238 asesinatos en los alrededores del cementerio de Paterna, El Terruño, que es donde murieron la mayor parte de ellos y ellas, "no es solo un lugar, es también un espacio emocional. Sabemos que fue allí donde miraron al cielo por última vez y dónde por última vez recordaron a sus seres queridos", señalan los familiares.

Es por eso que desde la plataforma se siente tan afectados por estos actos vandálicos, ya que es un lugar "que sentimos como nuestro y agradecemos cualquier homenaje que allí se haga".

El último fue el pasado 14 de abril a cargo del PSPV , de la Diputación de València, de la Delegación del Gobierno y del Gobierno de España con la

presencia de la ministra Diana Morant.

"Por eso nos sentimos agraviados al conocer que las ofrendas allí depositadas han sido destrozadas, como si el odio que puso fin en las vidas de nuestros familiares no hubiera desaparecido en este país. No atentan solo contra su recuerdo, lo hacen contra la democracia misma. El Terruño es un espacio de Memoria para todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias", confiesan.

"Sabemos que actos de este tipo manchan a quienes los realizan, por su inhumanidad y por su falta de empatía. A pesar de esto, no pueden dejar de herirnos", añaden.

La PFFP se dirigirá a las autoridades de Paterna para recaudar información, valorar la posibilidad de una denuncia y establecer un diálogo solidario.

EU y PC también condenan el acto

Desde el Partido Comunista de España y Esquerra Unida se han pronunciado sobre el ataque al paredón, calificándolo de "atentado fascista" y lamentando que "escenas así se vivan en un pueblo con un pasado como el de Paterna".

El responsable político del PCE y también candidato de Esquerra Unida de Paterna a las elecciones municipales, Sergio Sánchez, ha asegurado "multiplicaremos la presencia de los símbolos acuchillados. Por cada bandera que se ataque, habrá 100 más", además, han hecho un llamamiento a que los vecinos acudan al lugar a depositar sus propias flores "Es importante que, entre todos, cuidemos la memoria de nuestro pueblo".

Desde la formación comunista y la organización de izquierdas han calificado el hecho como "enseñanza" ya que, afirman, "es una muestra perfecta de que hacer memoria no es un ejercicio de pasado, sino una forma de luchar contra la barbarie presente".

Sánchez ha señalado "la preservación y el mantenimiento de todos los emplazamientos relacionados con la memoria es una urgencia y vamos a pelear por todas las vías para que sea una realidad".