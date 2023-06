El Ayuntamiento de Paterna retoma los trámites municipales para declarar Les Moles Parque Natural Municipal. Así lo ha anunciado hoy el consistorio paternero tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que coincide con el ayuntamiento en que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Túria no es la herramienta adecuada para proteger Les Moles.

Por ello, y para agilizar que Les Moles puedan tener la correcta protección municipal que merecen, el consistorio ha pedido a la conselleria en funciones de Emergencia Climática y Transición Ecológica que “no reincida en su error y no recurra la sentencia”.

“No entendemos los intereses de la conselleria en funciones en dilatar la correcta protección ambiental de Les Moles y en confundir a la ciudadanía”, han destacado desde el Ayuntamiento, al mismo tiempo que han recordado que “la voluntad del Ayuntamiento siempre ha sido la de proteger Les Moles de una forma adecuada, ordenada y acreditada”.

Desde el Ayuntamiento se han mostrado satisfechos de que la sentencia del TSJCV tenga en cuenta el motivo alegado desde el consistorio sobre la falta de justificación de la inclusión del ámbito de ampliación del PORN del Turia que afecta al término municipal de Paterna.

El Tribunal de Justicia de la Comunitat Valencia argumenta que “estimamos que no se ha acreditado la continuidad de la infraestructura verde dado que se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes. Tampoco la capacidad del ámbito de conectarse o servir de conexión entre otros ámbitos o espacios naturales es limitada y se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes y futuras, baste examinar la fotografía en el folio 14 del informe de los técnicos municipales o los visores de cartografía que acompañan al informe donde se ve el suelo rodeado de las urbanizaciones y desconectado con el Río Turia”.

Los argumentos del Paterna

En abril de 2022, el Ayuntamiento de Paterna presentó un recurso contra el PORN aprobado por la Generalitat en 2021. El consistorio paternero descartaba que su alegación estuviera relacionada con cuestiones ambientales ni proyectos urbanísticos, como el extinguido Intu Mediterréneo. La administración local dirigida por Juan Antonio Sagredo argumentaba que "si la idea central de la revisión del PORN es mejorar la conectividad entre diferentes elementos naturales considerando el río como un eje principal que actuaría como pasillo ecológico, este objetivo se ve interrumpido por las áreas urbanas o infraestructuras existentes en Les Moles". Por ello, sostenía el documento que la zona de ampliación de les Moles "no mejora la conectividad ecológica hacia la zona baja del Turia" dado que que les Moles "no tiene una posición clave [...], pues se trata de tierras de secano totalmente alejadas del cauce libre del rio y separadas por suelo urbano residencial y terciario muy consolidado". Por eso, "la inclusión de Les Moles no se justifica por criterios estrictamente ambientales o paisajísticos".

También alegaban que el PORN "no es el modelo para proteger la zona, que puede ser protegido por la figura del Paraje Natural Municipal", tal como se aprobó en el pleno del consistorio en 2017, "reconociendo el interés ambiental y paisajístico de la zona". Por último, el ayuntamiento añadía que que la inclusión en el PORN no valora la repercusión económica que supone porque implica que "prácticamente la totalidad de suelo no urbanizable de Paterna pasa a ser protegido por una figura de ámbito supramunicipal, lo que bloquea cualquier iniciativa municipal de planificación de suelo dentro de sus competencias municipales". Además, esgrimía que "la totalidad del suelo que se incluye como zona de esparcimiento del PORN es de titularidad privada y una buena parte del Ministerio de Defensa como bien patrimonial y su acceso y disfrute requerirá ser conveniado".

Las tesis de Sagredo

En unSagredoentevista con este medio el pasado mayo, Sagredo se mostraba abiertamente partidario de proteger les Moles, pero solo les Moles. Y lo explicaba. "El PORN afecta a una gran parte de superficie que no son les Moles y que limitan la expansión de Paterna. De hecho, ya dijimos que la mejor manera de proteger les Moles era con Puerto Mediterráneo. Dentro de la protección del PORN se incluyen parcelas pegadas a la Andana con las que se puede crecer en suelo industrial. No te puedes ni imaginar la gente que nos está diciendo 'necesitamos crecer o nos vamos de Paterna' o gente que está viniendo. ¿Y qué les estamos diciendo? No tenemos más suelo. El PORN nos está limitando y no podemos crecer. Somos un enclave industrial y habrá que trabajar y crear empleo, y eso también supone ingresos para el ayuntamiento. Por tanto, lo que estamos defendiendo es 'no me limite usted así el crecimiento de Paterna, proteja les Moles, ¡¡pero les Moles!! (enfatiza). A mí me parece una barbaridad, hay un expediente para proteger las Moles y ya que pasa el Pisuerga por Valladolid, pues te limito todo el crecimiento del municipio de Paterna. Pues no, lo siento, pero no".