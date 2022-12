El Ayuntamiento de Paterna ha recurrido ante los tribunales el PORN del Túria aprobado el año pasado por el Consell y que señala como área de influencia les Moles de Paterna, dando valor ambiental y protección a la superficie.

Les Moles fue el espacio protagonista durante estos últimos años por ser donde se planteaba Intu Mediterrani, un macro centro comercial que finalmente se ha tumbado tras varios procesos judiciales, tras quedar la empresa en concurso de acreedores y no poder hacer frente a los pagos, lo que culminó la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), el paraguas bajo el que se iba a ejecutar esta iniciativa y enterró, previsiblemente, el proyecto.

El consistorio, según ha confirmado este diario, formalizó el pasado abril una demanda y recurrió la ampliación del PORN que incluía estos espacios naturales, sobre los que pesaba la amenaza de construcción del centro comercial, algo que finalmente no se ha producido y parece que está, de momento, enterrado. Fuentes municipales han confirmado el recurso de la misma forma que han dicho que no responde a cuestiones ambientales ni tampoco a otros posibles proyectos urbanísticos.

Según ha podido saber este periódico, el recurso se sustenta sobre varios argumentos. En primer lugar, el consistorio alega que "si la idea central de la revisión del PORN es mejorar la conectividad entre diferentes elementos naturales considerando el río como un eje principal que actuaría como pasillo ecológico, este objetivo se ve interrumpido por las áreas urbanas o infraestructuras existentes en Les Moles".

"La inclusión no se justifica por criterios ambientales"

"La zona de ampliación de les Moles no mejora la conectividad ecológica hacia la zona baja del Turia", explican en el escrito pues les Moles "no tiene una posición clave [...], pues se trata de tierras de secano totalmente alejadas del cauce libre del rio y separadas por suelo urbano residencial y terciario muy consolidado". Por eso, "la inclusión de Les Moles no se justifica por criterios estrictamente ambientales o paisajísticos".

En segundo lugar, alegan que el PORN "no es el modelo para proteger la zona, que puede ser protegido por la figura del Paraje Natural Municipal", tal como se aprobó en el pleno del consistorio en 2017, "reconociendo el interés ambiental y paisajístico de la zona".

Asimismo, el ayuntamiento añade que la inclusión en el PORN no valora la repercusión económica que supone porque implica que "prácticamente la totalidad de suelo no urbanizable de Paterna pasa a ser protegido por una figura de ámbito supramunicipal, lo que bloquea cualquier iniciativa municipal de planificación de suelo dentro de sus competencias municipales". Además, esgrime que "la totalidad del suelo que se incluye como zona de esparcimiento del PORN es de titularidad privada y una buena parte del Ministerio de Defensa como bien patrimonial y su acceso y disfrute requerirá ser conveniado".

Por último, el ayuntamiento argumenta que incluir les Moles en el PORN implica incluir, también, 471 hectáreas que "no están previstas en el presupuesto de su gestión y cuyas cuentas corresponden a la conselleria".

La inclusión en el PORN la justificó en su día la conselleria de Medio Ambiente «por el potencial suficiente para recuperar sus sistemas naturales». Con el dictamen favorable se ampliaron los espacios protegidos y se consolidó la vertiente de corredor urbano y fluvial del Parc Natural del Túria.

La coordinadora se persona a favor del paraje

En este sentido, la Coordinadora per la Protecció de les Moles , una de las entidades que han abanderado durante estos años la protección del espacio natural, con fauna y flora autóctona, se ha personado en la causa para defender el paraje. Para la coordinadora, este recurso significa que siguen apoyando el proyecto de Intu Mediterrani "a pesar de que entró en concurso de acreedores hace dos años y saldó sus activos en España", por eso, dicen, "es un sinsentido que Sagredo insista en un proyecto que se demostró inviable y que recurra contra la protección de les Moles".

La asociación ecologista junto a Acció Ecologista Agró ha contestado a la demanda para argumentar el valor ambiental del paraje y pedir, de nuevo y por vía judicial su protección. "El paraje natural de les Moles es una zona boscosa y de secano que alberga especies protegidas, una biodiversidad importante y que, además, es utilizada por paterneros como zona de esparcimiento para pasear, hacer deporte, bicicleta y actividades al aire libre", defienden desde la coordinadora.

La entidad reitera que el suelo está calificado pese a todo, como "zona rural común forestal" y recuerdan que el Ayuntamiento de Paterna "aprobó una moción hace seis años que declaraba les Moles como Paraje Natural Municipal", un acuerdo plenario que también reconoce el propio consistorio.