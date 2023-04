Tras una breve sesión fotográfica en el recién rehabilitado Calvario, el alcalde de Paterna atiende a Levante-EMV en su despacho. Luce tejanos, camisa azul celeste y la pulsera de PaternaLover. Se muestra satisfecho por la gestión de su equipo en el mandato que está a punto de concluir, saca pecho de los logros conseguidos y afirma que sus aspiraciones políticas no traspasan las fronteras de Paterna.

¿Qué balance haces de la legislatura? ¿Acabas satisfecho?

Bueno, qué duda cabe que ha sido una legislatura inusual para todo el mundo. Pero, la verdad es que acabamos la legislatura con prácticamente cumplido el programa electoral con el que nos presentamos, con lo cual, la verdad es que estamos satisfechos. Sí es verdad que quizá si no hubiera sido por todas estas crisis, desde la pandemia hasta todo lo que ha repercutido la invasión de Rusia a Ucrania, pues incluso podíamos haber acabado por encima de las expectativas del propio programa electoral. Pero aún así, yo creo que que se han cumplido las expectativas. Es verdad que ha sido una legislatura, pues digamos, administrativamente más cómoda cuando cuentas con la tranquilidad de que una vez al mes en los plenos ordinarios tienes la mayoría absoluta, y eso te da esa tranquilidad para poder gestionar mucho mejor y más tranquilo.

Comentaba el tema de la pandemia, ¿Ha sido el peor momento de estos cuatro años?

Sí, sí, sin duda. Incluso de estas dos legislaturas ha sido lo más complicado porque nos enfrentábamos a algo que desconocido. Además, se necesitaban más las ayudas y todos conocemos que los tiempos de la administración no son precisamente rápidos, pero aun así, la verdad es que nos reinventamos, nos reorganizamos y yo creo que, en general, por lo que nos ha transmitido la gente, pues están contentos con la gestión que se hizo ante una situación totalmente desconocida por todo el mundo.

¿Con qué tres proyectos culminados en este mandato se queda?

Se han iniciado algunos que son importantísimos. Que se vaya a construir en Paterna un hospital público de referencia, que ya no tendremos que ir como hasta ahora al Arnau o La Fe, que va a ser el triple del actual, y que incluso la mayoría de la población de Paterna va a poder ir andando. Evidentemente, para mí, como alcalde, es el proyecto estrella, qué duda cabe. Pero bueno, finalizados, finalizados, por ejemplo, la Pista de Atletismo. Era algo histórico y también, quizás, un deber porque tener el club de atletismo más importante de toda España, como es Cárnicas Serrano, que nos estaba solicitando que tuviéramos una pista de atletismo homologada, como así ha sido, que es la primera pista homologada al aire libre por la Federación de Atletismo, ha permitido que el club Cárnicas Serrano se quede aquí en Paterna, y no solo que se quede aquí, sino que crea un club para al fomento del deporte. Por lo tanto, yo creo que es uno de los proyectos importantes. También la cesión del primer edificio del complejo de los cuarteles militares para convertirlo en un centro de FP. Y luego, sobre todo, planificar todo lo que va a ser la Paterna del futuro. Importantísimo, pues tanto la conectividad de nuestros nueve barrios, los seis polígonos y evidentemente iniciar proyectos como puede ser el centro de día y residencia para mayores, y una serie de proyectos que yo creo que en coordinación con el resto de administraciones está dando resultados.

¿Y los que se le han quedado a medias o quería hacer?

Bueno, prácticamente el programa electoral lo hemos ejecutado al 100%. Sí que es verdad que se han iniciado una serie de proyectos que están en marcha pero que por su envergadura no se han podido finalizar. Nosotros estamos contentos, pues el haber firmado con la conselleria de Políticas de Igualdad, el Centro de día y Residencia para mayores, que ya se ha cedido el terreno a la conselleria y ya está en los presupuestos la redacción del proyecto y la dirección de obra. Estamos muy contentos porque además, en palabras de la consellera, va a ser la residencia más innovadora y más grande de la Comunidad Valenciana. Ella misma nos reconoció que una población como Paterna y su entorno merecían tener instalaciones de este tipo. También, por ejemplo, la conexión de la rotonda que une Táctica con Fuente de Jarro con el barrio de Santa Rita. Estamos hablando de más de 1 millón de euros en el que se va a conectar ciclo-peatonalmente y se va a mejorar mucho más el tráfico. Y bueno, pues continuamos trabajando con las diferentes administraciones. Acabamos este año también las ayudas de la Edusi, donde teníamos diez millones de Europa y otros diez del ayuntamiento, que nos ha servido, por ejemplo, para seguir mejorando barrios como el de Santa Rita, mejorando todo el tema de la movilidad con la Ronda Sur, que está también en torno a un millón y medio de euros, adquirir el edificio de la Cordà y seguir fomentando nuestras tradiciones y nuestra cultura.

Se está hablando mucho estos días del problema de la vivienda tras el anuncio de Pedro Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb. ¿Tiene Paterna esa falta de vivienda? ¿En qué situación está o cómo se podría acoger el planteamiento del presidente del Gobierno?

Creo que ahí la colaboración público privada es importantísima. Sí que es verdad que yo creo que es un problema generalizado en toda España. En el PAI de los Molinos, que estuvo prácticamente bloqueado unos 20 años y ahora hemos reactivado, la mitad de las viviendas que se van a construir van a ser de protección pública, o en el PAI donde se construirá el hospital hay más viviendas. Sobre el plan de Sánchez, deberá haber una coordinación entre las diferentes administraciones. Qué duda cabe que el Ayuntamiento tiene un papel muy relevante y nosotros lo que queremos es que, sobre todo, nuestra gente joven que quiera seguir viviendo en su pueblo, como es el caso y nos consta que la gente joven quiere seguir aquí en Paterna, pues pueda hacerlo en unas condiciones como toca. Por lo tanto, estamos a la entera disposición junto a la Generalitat, junto al Gobierno de España, para poder poner solución a este problema que nos afecta a todos.

Comentaba antes las actuaciones realizadas con fondos europeos, pero la oposición ha denunciado en este mandato la pérdida de distintas subvenciones y que ha impedido desarrollar proyectos

Subvenciones hay muchísimas, pero nosotros tenemos la capacidad que tenemos. Pero puedo poner ejemplos del trabajo bien hecho. Las 6000 luminarias que hemos cambiado y ahora Paterna es 100% led en el alumbrado público. Estamos hablando que en el presupuesto municipal nos hubiera costado el 30%. Hemos invertido con ayudas de la Diputación dos millones para cambiar los contenedores. Un mensaje que traslado a mi equipo es 'si no vais a poder ejecutar el proyecto, no pidáis las ayudas'. Yo siempre he dicho que cuando nos hablan de empoderar a los municipios pues me pongo a temblar, porque eso significa que te van a dar más competencias que dependen de otras administraciones y a lo mejor el primer año te lo subvencionan y te pagan esas competencias que tenían que hacer ellos, pero conforme van pasando los años cada vez hay menos subvención. Creo que cada uno debe hacer o debe ejercitar sus competencias. Al final, el balance en cuanto a subvenciones que ha tenido el Ayuntamiento es muy, muy positivo, por no hablar del hospital. Estamos hablando de una inversión de 208 millones que posiblemente sea mucho más porque hay que añadir accesos. Pienso que estamos aprovechando muy bien las subvenciones que vienen de las diferentes administraciones.

El movimiento vecinal también pone en el debe de su mandato la falta de participación, sobre todo cuando Paterna cuanta con una Carta de Participación, y que ha provocado, por ejemplo, que incluso algunas juntas de barrio se quedaran sin constituir como protesta.

Nosotros contratamos a una consultoría para ver de qué manera se podía mejorar la participación y actualizarla. Me sorprende que haya municipios que cuando dicen que en los presupuestos participativos ha participado el 2% de sus ciudadanos les parece un exitazo. A mí, sinceramente, me parece un absoluto rotundo fracaso. Yo no voy a decir que los ciudadanos te eligen cada cuatro años y te dan carta blanca, porque no lo creo, de verdad. Tú te presentas con un programa electoral, la gente se lo leerá o no, confiará en tu equipo o no, pero soy un firme defensor de que hay que actualizar la participación ciudadana. Pusimos en marcha las inversiones financieramente sostenibles e hicimos una encuesta para la gente votara sus preferencias. Creo que la participación estuvo por encima del 10%. Es verdad que estas encuestas están más cerradas y no tan abiertas como los presupuestos participativos, que para tramitar todo el proceso te podías ir a más de una legislatura. A mí eso no me parece eficiente, aunque puedo estar equivocado. Ni uno siempre tiene toda la razón, ni el otro está siempre totalmente equivocado. Pero con esta fórmula las iniciativas tienen su proyecto de viabilidad y hemos ejecutado varios de ellos, como los led y los contenedores, que eran los primeros que se eligieron. Y respecto a que alguna junta de barrio no se ha constituido, ha sido porque no querían los propios vecinos. Cuando han querido nos han llamado y las hemos constituido. Yo, por desgracia, creo que hay una parte que se ha politizado mucho y lo hemos visto con asociaciones como la de Campamento, no en la etapa anterior con Domingo Martínez, que me parece un líder vecinal referente y una persona que siempre ha mirado por el barrio y le ha dado igual hablar con el PP que el PSOE y tratar asunto. Ahora algún presidente vecinal se ha presentado por algún partido o el líder de la plataforma de Facebook de La Canyada va en las listas del PP. Es decir, al final, por desgracia, quitando algunas personas, como puede ser Jesús Fernández, Nicolás o Domingo, ha habido personas que lo han visto como un trampolín... A partir de ahí, nosotros tenemos un portal de Transparencia y lo publicamos todo.

Favepa también ha respaldado la movilización y las quejas de los vecinos de las Cuevas. ¿Habrá un una solución de consenso?

Me sabe mal, la verdad. El Partido Popular y el presidente de la asociación han ido de la mano en este tema, o él considera que el PP le ha hecho más caso. Pero hay una cosa clara que dice la gente, no nosotros: Las cuevas no han estado tan cuidadas como ahora. De hecho, una de las cosas que teníamos claro es para que estuvieran más cuidadas tenían que tener algún tipo de actividad. En estos momentos, las tres grandes federaciones, Intercomparsas, Interpeñas y la Junta local Fallera, tienen su cueva. El club de ajedrez tiene su cueva. Todos las mantienen, las cuidan y le sirven para mostrarlas a colectivos de su sector que vienen de otras ciudades y se quedan alucinados. Es verdad que hay otras que no están tan bien. Bueno, estamos manteniéndolas y en este presupuesto ya se ha habilitado una partida para el Plan Especial de Conservación de la Torre y del entorno de las cuevas. Además, hace diez años esa zona estaba llena de coches, ahora mismo no hay ni uno. Nosotros creemos en la protección. Otra cosa es que hay gente que piensa que tiene la verdad absoluta y que lo que dice es lo que se tiene que hacer. Nosotros podemos fomentar, podemos apoyar, pero al final aquí hay unos arquitectos, hay unos técnicos que nos dicen que 'esto tiene que ser así' o 'eso no se puede hacer'. A mí me hubiera gustado arreglar más el entorno de la Torre, es uno de mis empeños, pero estamos muy limitados por Patrimonio y por los propios arquitectos. Si nos metemos y bajamos al barro, podemos hacer auténticas barbaridades.

¿Qué va a pasar con les Moles?

El Ayuntamiento está absolutamente convencido de que hay que protegerlas, de hecho tenemos iniciado un expediente, que abrimos nosotros y no Compromís, para la protección de los Moles. Dicho esto, ¿Por qué se ha presentado un recurso contra el PORN? Pues porque el PORN afecta a una gran parte de superficie que no son les Moles y que limitan la expansión de Paterna. De hecho, ya dijimos que la mejor manera de proteger les Moles era con Puerto Mediterráneo. Dentro de la protección del PORN se incluyen parcelas pegadas a la Andana con las que se puede crecer en suelo industrial. No te puedes ni imaginar la gente que nos está diciendo 'necesitamos crecer o nos vamos de Paterna' o gente que está viniendo. ¿Y qué les estamos diciendo? No tenemos más suelo. El PORN nos está limitando y no podemos crecer. Somos un enclave industrial y habrá que trabajar y crear empleo, y eso también supone ingresos para el ayuntamiento. Por tanto, lo que estamos defendiendo es 'no me limite usted así el crecimiento de Paterna, proteja les Moles, ¡¡pero les Moles!! (enfatiza). A mí me parece una barbaridad, hay un expediente para proteger las Moles y ya que pasa el Pisuerga por Valladolid, pues te limito todo el crecimiento del municipio de Paterna. Pues no, lo siento, pero no.

En clave 28M, tu núcleo duro sigue formando la lista socialista. ¿Eres de los que piensa que si algo funciona para qué cambiarlo?

Efectivamente. El equipo está bien engranado, la imagen que quiero del proyecto la proyectan y están trabajando como quiero y la gente está respondiendo. Hemos incorporado gente nueva, evidentemente, pero con el mismo perfil: gente de Paterna, preparada, más gente joven... estoy contento. No hay ningún independiente. Yo sé que está muy de moda eso de poner independientes, pero yo, en mi caso, siempre les he pedido, incluso en gente que no era afiliada al Partido Socialista, que si creen en el proyecto tienen que formar parte de él.

Hablando de fichajes, ¿Qué te sorprendió más el fichaje de Santiago Salvador por el PP o que se marchara?

Su fichaje. Nos conocíamos de antes pero han sido estos años donde hemos tenido más relación y es una persona a la que tengo en muy alta estima. Aunque evidentemente no coincidimos ideológicamente, es una de esas personas con la que te sientas y llegas a un acuerdo. Hemos coincidido en reuniones, hemos tenido tensiones, porque el pide y yo tengo que gestionar de la manera más eficiente los recursos, pero siempre hemos llegado a acuerdos. No recuerdo ningún tema del que hayamos hablado que no lo hayamos solucionado. Y eso te puede decir que no suele ser lo normal, sobre todo, en mi caso en estos últimos ocho años. Eso no es fácil y por eso te digo que es una persona a la que a la que tengo bastante cariño. Y me sorprendió porque hacía tiempo que me trasladaba que se iba a ir dejando poco a poco las responsabilidades que tenía, y me sorprendió que diera ese paso. Pero me sorprendió más que se presentara que renunciara, la verdad. Pero bueno, dentro de que era probable porque es una persona seria, trabajadora y habrá visto algo que no le ha gustado, eso es lo que ha dicho, y se ha ido.

Lleva ocho años en la alcaldía, ¿se marca objetivos más allá de 2027?

Lo que sí que me gustaría es el reconocimiento de gran ciudad. Es verdad que estamos en estos momentos a poco más de 600 habitantes y vamos a seguir con nuestro proyecto, porque además en estos últimos ocho años se ha avalado con el balance positivo cada año del aumento de la población. Es decir, que la gente quiera venir a vivir a Paterna, que crezcan las empresas, que tengamos la suerte de tener esa oferta educativa tan variada... eso hace que al final la gente esté contenta y quiera venir a vivir. Por lo tanto, yo una de las cosas que sí me gustaría conseguir es que Paterna fuera gran ciudad por todo lo que significa y por el reconocimiento. Y luego, me hace especial ilusión en el tema del hospital, que esperamos que esté en cinco años. De hecho, si seguimos gobernando, habrá una persona encargada exclusivamente de proyectos como el hospital, el centro de día para personas mayores y otros que tenemos en marcha.

Entiendo que no mira políticamente más allá de Paterna...

No, no, para nada. Yo en estos momentos en lo único que estoy pensando es en poder revalidar la mayoría absoluta y tener otros cuatro años de gestión. Para mí Paterna es mi prioridad, es una ciudad muy grande y como siempre digo que es como llevar un portaaviones. Por lo tanto yo estoy centrado en mi municipio.