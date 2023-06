Concejala desde el 2011, y en el gobierno desde 2015, esta asesora de fiscal nacida en Catarroja, aunque de padres inmigrantes, tuvo que asumir el liderazgo socialista de forma precipitada tras el fallecimiento de su líder, Alberto Gradolí. Tras ser vicealcaldesa los últimos ocho años, Silvent ha conseguido que el PSPV vuelva a ocupar la alcaldía 18 años después de Antonio Cubillos, el primer alcalde demócrata.

¿Cuándo decidió meterse en política?

El Nou Mil.leni fue el momento en el que me empezó a picar lo de entrar en política y no quedarme con los brazos cruzados ante lo que estaba pasando. Me afilié en 2007 al PSOE y en 2011 me ofrecieron ir en la lista como número 5 y ya entré de concejala en la oposición. La primera etapa fue muy dura por no estar Alberto, en parte por eso he integrado gente joven en la lista, porque tienes que pensar que estás de paso. Hemos vivido esta transición de ser un partido más hermético a más social, y a estar una mujer al frente también hace que muchas mujeres se hayan afiliado, algo que antes era muy difícil.

¿Qué tipo de alcaldesa quiere ser?

Una alcaldesa próxima. Una alcaldesa o alcalde tiene que conectar con la ciudadanía, tiene que saber cómo es la sociedad donde vive y conocer las necesidades para poder llegar a través del ayuntamiento a todo el mundo.

¿Qué cambios quiere hacer en Catarroja estos cuatro años?

Venimos de ocho años de experiencia en gestión municipal y tenemos muy claro el diagnóstico, y cuáles son esas necesidades. Podíamos destacar por un lado el poder crear una nueva ciudad deportiva. Hay una necesidad de instalaciones deportivas y es uno de esos ejes transversales que queremos cumplir y que se hagan realidad. Y por otro lado el fomento sostenible de nuestro puerto. Tenemos en marcha un plan especial del Port, y poder conseguir fondos europeos para ello.

¿De qué tipo de instalaciones deportivas habla?

Queremos reordenar el área deportiva en cuatro fases: la primera consta en modificar el PGOU para que al lado de la CV-400, donde está Villa Carmen , empezar a construir una nueva ciudad deportiva y una vez en marcha, reunificar deportes, con la intención de ganar más espacios para otras disciplinas no tan mayoritarias. Es el caso del atletismo, el pádel o el voleibol, que no tienen instalaciones para utilizar y están en precario alquilando los colegios porque el pabellón se queda corto. En ese sentido queremos que sean pabellones de barrio, e intentar tapar esos patios para que puedan ser utilizados tanto por los clubes como a nivel individual.

¿Por qué cree que este 28-M le ha votado mucha más gente que en las otras dos que era candidata?

Está claro que el marketing y visibilizarte ayuda, pero al final el kit de la cuestión es la proximidad. Venimos de estar ocho años desde la barrera, en segunda línea, pero escuchando a la gente y empatizando con los problemas de la ciudadanía. Yo creo que la gente ha sabido valorar esa escucha activa. Mientras que hemos estado en el gobierno no hemos sido sectarios ni hemos creado conflictos, porque sabemos que lo importante es dar estabilidad en el gobierno y pese a tener menos concejales hemos tenido mucho peso y eso lo ha premiado la población.

¿La sorpresa de este 28-M fue la irrupción de Vox con cuatro concejales, a qué se debe ese auge?

Estamos viviendo un momento convulso, de mensajes vacíos, donde se quiere dejar la ideología de lado y eso es muy peligroso. Creo que el candidato de Vox ha sabido movilizar a mucha gente, joven sobre todo, y es preocupante, pero al final los políticos son un reflejo de la sociedad civil, y si esa imagen llega a las instituciones, si no estamos de acuerdo, hay que trabajar para que esa imagen sea menor. Aquí han presentado una instancia solicitando que retiremos la pancarta del Orgullo LGTBi y no vamos a darle importancia, no procede esa petición y ya está. No hay que darles altavoz, y eso me planteo también en esta legislatura. No quiero plenos de discusiones o de insultos.

¿Ha sido Vox quien os ha impulsado a conseguir reeditar una coalición con Compromís cuya negociación se llegó a romper dos días antes de la investidura ?

Ambos dirigentes estábamos tranquilos porque sabíamos que ese pacto se iba a producir. No hemos hablado de ideas programáticas, sino de reparto de concejalías. Yo creo que hay que renovar, porque sin querer caen en conductas y dinámicas. Nosotros queremos intentar renovar todas las áreas, pero no ha sido posible. No queremos ser continuistas, queremos romper y marcar una forma de hacer política diferente, y eso es difícil pero creo que lo vamos a conseguir.

¿Cómo pretende cambiar la forma de gobernar?

Tenemos muy claro cuáles son las políticas a desarrollar, pero no hemos conectado con la ciudadanía. El ayuntamiento es de todos y todas, y hay que intentar que todo el mundo conozca los servicios que prestamos, la atención que damos y cómo canalizar sus demandas. A nivel de comunicación queremos crear de verdad un Whats App municipal donde lleguen esas sugerencias y reclamaciones que la gente hace ahora por grupos de Facebook y poder solucionarlas en 72 horas. También crear una oficina de atención a las personas inmigrantes así como una oficina de accesibilidad, ya que nuestra gran asignatura pendiente es hacer un plan de renovación de aceras y accesibilidad.

¿Qué áreas dirigirá el PSOE?

Mantenemos las que teníamos, y añadimos Medioambiente y Puerto. Puerto ya lo teníamos pero añadimos el tema de suministros como agua, limpieza y recogida de residuos y asumimos la gestión de la empresa municipal Eserca. Recuperamos Seguridad Ciudadana y Participación, que es algo muy importante porque queremos lanzar presupuestos participativos. Yo me quedo Alcaldía.

¿Ahora que es alcaldesa, aprobará la ordenanza para ser municipio libre de prostitución que fue rechazada con el voto de calidad del entonces alcalde Jesús Monzó?

No queremos abrir un debate y estamos trabajando en un plan integral de atención a las víctimas de la prostitución. Si que teníamos la idea de llevar la ordenanza adelante pero estamos esperando quien asume la conselleria. Es verdad que es necesaria pero no acaba con el problema, y como tenemos acciones concretas por ejemplo para acabar con el mayor prostíbulo de la Comunitat Valenciana que está aquí, como revisión de licencias y documentación. Seguiremos esa línea y cuando veamos que el plan de atención está bien sustentado, entonces llevaremos a trámite la ordenanza. Pero no será lo primero que hagamos para volver a crispar, queremos hacerlo bien.

¿En qué consiste el Plan integral?

Cuenta con todos los recursos que ya tenemos para las víctimas y además se les da un abanico legal. Por ejemplo, ya no será problema no estar empadronada o con la documentación regla para poder ser tratadas en Catarroja. También les buscamos una solución habitacional y salidas laborales con la colaboración de asociaciones de comercios que les creen un puesto adaptado a ellas y que puedan estar protegidas. Contamos a su vez con un espacio de atención psicológica que ya ha tratado alguna víctima de trata que ha acudido voluntariamente.

¿Va a seguir peleando con la nueva conselleria de Justicia por recuperar los juzgados de violencia de género?

El problema era que no tenían cifras suficientes para que se mantuviese en Catarroja. El trabajo del ayuntamiento es por ejemplo que esas atenciones que se hacen en el espacio de atención a las víctimas, se contabilicen. Es cierto que todos los servicios que se prestan en esta materia cuantos más próximos mejor, porque es una barrera, pero también es verdad que lo que nos llega de los letrados y de la Policía Local es que el servicio está siendo excelente y que el juez de violencia de Sueca semanalmente se comunica personalmente con los agentes de Viogen. El problema más que para las víctimas que van una vez al juzgado es para los letrados, que van todos los días porque cambia su partido judicial. Y da rabia que se movilizaran tarde, cuando se les rompió esa situación de confort, porque son ellos los que tenían que haber peleado por conseguir esas cifras que pide conselleria.

¿Catarroja seguirá reivindicando que vuelva la Guardia Civil?

El tema está parado porque no tenemos instalaciones adecuadas. En ese sentido creemos que la Policía no está ubicada en un lugar accesible para ir con coche, y necesitamos sacarlo a la parte nueva. Hay una pastilla municipal al lado del Mundial 82 y allí construiremos un edificio para seguridad ciudadana y espacios de reunión. Cuando tengamos esa edifico tendremos más fuerza para exigir a la Guardia Civil que vuelva. Pero mientras, para mejorar la atención, estamos trabajando para crear una policía de barrio. Acabamos ahora el proceso de agentes y oficiales, luego deben realizar una formación que exige conselleria que son unos seis meses y esperamos poder contar con agentes de barrio ya en 2024.