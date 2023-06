No habrá pacto de gobierno en Catarroja. Compromís ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales que se han roto las negociaciones con el PSPV. Toda una sorpresa teniendo en cuenta que tras los resultados electorales, y después de dos legislaturas cogobernando, ahora se volvería a reeditar la coalición cambiando eso sí la alcaldía a Lorena Silvent, tras resultar ser la fuerza más votada.

La propia Silvent daba por hecho el pacto y aseguraba que el pueblo había decidido en el 28-M que continuaría el gobierno progresista. Sin embargo, Compromís , liderado por el actual alcalde en funciones Jesús Monzó, da por cerradas las negociaciones y "lamenta la irresponsabilidad del PSPV para negarse a establecer ningún diálogo para constituir un gobierno de progreso en Catarroja, dando así la espalda en todas las personas que han votado por opciones progresistas en las últimas elecciones".

Los valencianistas explican que ya hace dos semanas la asamblea del colectivo de Catarroja de Compromís autorizó a la comisión negociadora a trabajar por la constitución de un gobierno progresista respetando el trabajo desarrollado durante las últimas dos legislaturas. Pero tras tres reuniones mantenidas hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo "por la negativa socialista a negociar nada, y su pretensión de que Compromís libere la alcaldía y la mayor parte de las competencias. Por lo tanto, cuando faltan poco más de 24 horas para la constitución de la nueva corporación municipal, se ha dado a entender que las negociaciones no continuarán", expresan.

Para Compromís, esta negativa a negociar, pone en peligro las políticas de progreso que durante 8 años han puesto Catarroja como ejemplo de gestión y cambio, sobre todo en un momento como el actual en el cual el auge de la derecha y la extrema derecha, que ha obtenido cuatro escaños en el 28-M-, ponen "en serio peligro" derechos y avances conseguidos en estos años.

"Después de dos legislaturas en las cuales Compromís ha encabezado las negociaciones con éxito, es evidente que el camino que ha escogido el PSOE es el de ignorar aquello que mayoritariamente ha pedido en las urnas la ciudadanía de Catarroja", apuntam.

Negociar tras la investidura

Aun así, Compromís por Catarroja no se rinde y afirma que intentará volver a negociar tras el pleno de investidura. "No renunciamos a configurar un gobierno de progreso sólido, por lo cual emplazamos al PSPV a retomar el diálogo después del pleno de constitución. No ser capaz de armar una mayoría progresista es no entender el mensaje lanzado el 28-M por la ciudadanía", concluyen.