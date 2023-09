Ja es nota als carrers de Picassent l’alegria, l’emoció i les ganes de rebre un any més les seues festes majors en honor a la Mare de Déu de Vallivana. Aquest 2023 l’ajuntament, junt amb la regidoria de Festes, han preparat una programació sense precedents, ja que enguany tots els espectacles i concerts són completament gratuïts.

Destaquen les celebracions religioses, com l’ofrena de flors i la processó; els events esportius, com el trofeu de futbol o les carreres de joies; les jornades musicals, com els concerts de Rosario Flores i Auxili; o les activitats per a gaudir en família, com la tradicional cavalcada o el Concurs de Pilota dolça. Una llarga llista d’activitats pensades per al gaudi de tots els públics.

Hui mateix, a les 19.30 hores, tindrà lloc la presentació del llibre i la inauguració de l’exposició «280 anys de la consagració i obertura al culte de l’Ermita 1743-2023», amb els reconeixements a Antonio Ponce i Juli Sanchis. A la nit, la pirotècnia serà la protagonista amb el correfoc dels Dimonis de la Dalla. Després, concert del grup Todo sucedió un martes i discomòbil.

El pròxim cap de setmana comptarà amb la Fira infantil Kermesse, el Trofeu Vallivana Futbol Sala, la Romeria al Santíssim Crist de la Fe, el concert amb Rosario Flores i discomòbil, el dissabte; i amb les carreres de joies, el concurs de carrosses i l’esperada cavalcada, el diumenge.

El dilluns 4 serà un dia de diversió, amb els parcs aquàtics al barri de Les Palmeres, el concert del grup Ramonets i la projecció de la pel·lícula «Voy a pasármelo bien». El dimarts 5 el consistori proposa una jornada per a gaudir en família. A l’interior del Mercat s’impulsarà el taller d’elaboració de farolets, amb el seu posterior concurs. La nit estarà amenitzada pel concert del Grup de Danses, l’Orquestra Pols i Pua Vila de Picassent i el Grup de dolçaines i tabals del Grup Cultural Ball de Bastonots.

Pel que fa als dies 6 i 7 de setembre, els veïns i veïnes de Picassent podran fer gala de la seua germanor en un fum d’activitats. El dimecres, parcs aquàtics, taller d’elaboració de pilota dolça per a famílies i públic en general, concert simfònic de Gisela amb la Societat Musical l’Om de Picassent i el show d’Eugeni Alemany. Resalta especialment el Concurs de Pilota dolça, a les 18.30 hores, que recull les millores receptes del plat més saborós de la gastronomia dolça picassentina. El dijous, fira de l’aigua, ofrena de flors a la Mare de Déu de Vallivana i recital líric a la llum de les veles amb Montserrat Martí Caballé.

Els últims dies

La recta final dels festejos començarà amb el dia gran de les festes majors, el 8 de setembre, quan tota la localitat es rendeix a la Mare de Déu de la Vallivana. A les 9 hores, tindrà lloc la missa de campanya amb l’actuació de la Coral de l’Associació d’amics de Cristòfor Aguado i l’orquestra de la Societat Artístico Musical Picassent. A continuació, trasllat de la imatge des de l’Ermita fins a l’església de Sant Cristòfor Màrtir. En acabar, es dispararà una mascletà.

A la vesprada, se celebrarà una missa a l’església de Sant Cristòfor Màrtir i, a continuació, solemne processó per l’itinerari habitual. A l’arribada a l’Ermita, iniciarà el Cant de la Carxofa interpretat pel xiquet Noel López Zaragozá, tiple solista de l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València. En finalitzar, espectacle piromusical. La jornada tancarà amb el concert del grup Auxili i discomòbil.

L’últim cap de setmana de les festes majors estarà protagonitzat pel Dia del Crist. El dissabte 9 s’oficiarà una missa de campanya amb la Banda de la Societat Artístico Musical Picassent. A continuació, trasllat de la imatge des de l’Ermita fins a l’església de Sant Cristòfor Màrtir. En acabar, mascletà. La vesprada arrancarà amb la missa a l’església de Sant Cristòfor Màrtir i, a continuació, solemne processó. De nou, s’interpretarà el Cant de la Carxofa i es dispararà un castell de focs d’artifici. A les 23 hores, sonarà la música de Los Rebeldes, acompanyats per la Banda Simfònica de la Societat Artístico Musical Picassent. Per últim, el diumenge tancarà els festejos amb la Coetà a la plaça de la Constitució a càrrec de l’Associació Cultural i Festera «El fugidor».