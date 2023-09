Ocho años después de su última celebración, Xirivella recupera este septiembre los festejos de bous al carrer. Será los fines de semana del 16 y 17 y 23 y 24 de septiembre, y los trabajos para el montaje de la plaza de toros portátil, junto al polideportivo, ya han comenzado.

La alcaldesa de Xirivella,Paqui Bartual, confesaba en una entrevista a este diario, días después de su investidura, ser taurina y abría la puerta al regreso de los bous, tras ocho años de veto. Con el cambio político en 2015, el tripartito formado por PSOE-Compromís-Sí Se Puede suprimió los bous, ya que valencianistas y morados habían incluido su eliminación en los programas electorales de los comicios municipales. La prohibición fue el resultado de una consulta organizada por el ayuntamiento en febrero de 2016. Sólo acudieron a votar a lo largo de una semana un total de 1.726 personas, lo que representa el 7% del censo de posibles votantes (23.790). El 53,4% de los votos emitidos ( 922 personas) se pronunció en contra de la celebración de actos taurinos en Xirivella frente a los 798 que estuvieron a favor.

A principios del pasado mes de agosto la peña Gent Taurina de Xirivella inicio los trámites para la celebración de bous al carrer en el municipio de l’Horta Sud , una vez hayan concluido las fiestas patronales dedicadas a la Verge de la Salut. Tras cumplir todo el procedimiento administrativo, el colectivo taurino ha logrado luz verde de la Generalitat para la celebración de los festejos.

El presidente de la peña Rubén Grau afirma que el colectivo Está “muy contentos de que después de 8 años vuelvan los toros” y recalca que “gracias al ayuntamiento y a nuestro esfuerzo y trabajo lo hemos conseguido”. El programa incluirá exhibición comico-taurina, gran prix, concurso de recortes, vacas y toros, así como vacas enfundadas para los menos expertos. En este primer año de la recuperación de los bous no habrá ‘bou embolat’.

"Tenemos que permitir unas fiestas para todos"

Por su parte, la alcaldesa Paqui Bartual asegura que en su equipo de gobierno “somos partidarios de recuperar nuestras tradiciones, entre ellas, los festejos taurinos y hemos reaccionado de forma favorable ante una petición que ha llegado para la celebración de estos festejos en Xirivella, pero la última palabra la tiene la Consellería” Tal como la alcaldesa pronunció en su discurso el día del pregón de las Fiestas patronales, “recuperamos los festejos taurinos porque no es momento de dividir, tenemos que permitir unas fiestas para todos y no solo para unos. La edil también recuerda que otros municipios colindantes como Mislata, Paiporta y otros no han dejado de realizar este tipo de festejos.