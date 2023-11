“¿Y qué pasa con el millón y medio en expropiaciones que me he gastado para la residencia?”

L’Horta era la gran comarca beneficiada en el Plan Convivint anunciado por el gobierno del Botànic en 2021. El entonces Consell progresista anunciaba la construcción de un total de 18 residencias y centros de días en la comarca, cuya construcción se contemplaba dese 2021 hasta 2025. Ahora, la nueva conselleria de Susana Camarero ha anunciado que se revisará el plan y sólo se llevarán a cabo las obras que ya están en marcha o con plazo de inicio, algo que solo se cumple en el caso de la ampliación de la residencia de Mislata, cuya construcción ya ha acabado “a falta de algún remate” y se está a la espera de que conselleria la dote de material y personal sanitario.

Un anuncio que ha puesto el grito en el cielo de muchos alcaldes que ya han solicitado reuniones con la conselleria de Igualdad , puesto que aunque no han empezado las obras,muchos de ellos ya tenían redactados los proyectos e incluso adjudicada su construcción. Es el caso de Aldaia, cuyo alcalde, Guillermo Luján, espera ir hasta las últimas consecuencias para conseguir que se realice la reforma y ampliación de la Residencia Pública de Mayores de Aldaia, que iba a albergar 52 plazas, y cuyo contrato de ejecución de obras ya se había adjudicado y estaba presupuestado, tal y como relata el alcalde. “Estábamos esperando que nos citara conselleria para decirnos cuándo empezaban las obras y nos encontramos con que no lo van a hacer. Pelearemos hasta el final por lo que consideramos es vital para nuestros vecinos vecinas, alegaremos el presupuesto y acudiremos donde tengamos que acudir para que se amplíe la residencia”, señalaba visiblemente enfado el primer edil. Igualdad, por su parte, confirmó a este diario que dicha obra no se va a ejecutar de momento, ante lo que considera un “plan fantasma” que no tenía designaciones presupuestarias reales.

Sí parece que se va a construir la residencia de mayores prevista en Alfafar, cuyo proyecto se encuentra ahora mismo en fase de adjudicación con la apertura de sobres, y tras una demora en los plazos derivado de la necesidad de aumentar el presupuesto por la subida de costes de las materias primas y la Guerra de Ucrania. Su alcalde, el popular y diputado Juan Ramón Adsuara, afirma que “nos han asegurado que sigue adelante, pero porque contamos con fondos europeos Next Generation y es obligatorio emplearlos antes de 2025”. Eso sí, desde conselleria acabarán con la construcción del Punto de encuentro Familiar pero dejan en el aire la construcción del CRIS (de adicciones) y el CEM ( de salud mental) también presupuestado pero con fondos exclusivos de la Generalitat. “¿Me he gastado un millón y medio en expropiaciones para el solar que les cedo a Sanidad para la construcción de ambos centros, y ahora qué hago yo con eso? Seguro que le puedo dar nuevos usos pero es que es muy necesario contar con esos centros aquí en Alfafar”, señala Adsuara, quien apunta otro dato significativo: “Si se anulan los contratos, la ley nos obliga a abonar con un 3% a los contratistas y eso es mucho dinero para inversiones grandes como las que contemplaba el Plan Convivint”.

En la misma situación se encuentra Paterna, que ya había cedido a la Generalitat un solar de 6.000 m2 en Santa Rita para la construcción de la Residencia de Mayores más grande e innovadora de la Comunitat. “Hemos solicitado una reunión con la Vicepresidenta porque es un proyecto básico y fundamental para Paterna y el área metropolitana y ellos ya tienen los terrenos”, indica el alcalde Juan Antonio Sagredo.

Salvados por Europa

En Paiporta, el proyecto Villa Amparo de residencia de día para mayores ya está redactado, presentado y con la financiación aprobada y comprometida por Conselleria. El siguiente paso es la licitación para empezar las obras que se prevé serán en breve. “No tenemos constancia de ningún cambio en este sentido. Entra dentro de los proyectos que cuentan con Fondos Europeos Next Generation. La semana pasada hubo una reunión del arquitecto municipal con Conselleria en la que se habló con total normalidad del proceso”, señalan desde el consistorio.

En la misma situación se encuentra Rafelbunyol, cuyo ayuntamiento ya tiene delegadas las competencias para la construcción de un centro de día para personas mayores que será ejemplo de autosuficiencia energética. “Es un proyecto subvencionado por Europa, y hace unas semanas nos reunimos con la entonces directora general de infraestructuras sociosanitarias, Montserrat Alcalá Ortega -sustituida recientemente por Maria Àngels Ramón-Llin Martínez- y todo sigue adelante”, señala el alcalde Fran López.