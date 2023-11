El personal del Ayuntamiento de Picassent reprocha al actual equipo de gobierno formado por PSPV y Compromís no cumplir con el acuerdo tomado hace ocho meses, tras negociar con los sindicatos el reconocimiento de la carrera profesional, con el importe de los pagos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

Un acuerdo que se pactó en la correspondiente mesa general de negociación con los delegados sindicales, tras el compromiso reiterado por parte del Concejal de Personal, Francisco Quiles, al que ahora acusan de retractarse de su postura.

Tras la celebración de una asamblea el pasado lunes, el personal junto a sus representantes sindicales, acordaron solicitar a Delegación de Gobierno permiso para poder manifestarse delante de la puerta de la casa consistorial, durante el próximo pleno a celebrarse el jueves 30 de noviembre.

El concejal del área, Francisco Quiles, afirma sin embargo que es verdad que se adquirió ese compromiso político "y lo mantenemos, ya que consideramos un derecho del trabajador que sea reconocido su carrera profesional", pero asegura que es imposible cumplir con los requisitos económicos en tiempo y forma.

"Primero, porque en la elaboración del reglamento es necesario unos informes de sostenibilidad del sistema económico que a día de hoy no lo hacen viable. Es verdad que acordamos abonar las cantidades con carácter retroactivo desde el 1 de enero, siempre y cuando tuviéramos el reglamento aprobado con los informes de sostenibilidad positivos, pero no los tenemos porque pagarlo ahora supone 1.8 millones de euros y no es económicamente sostenible", señala.

Quiles, apunta, que "eso no significa que no lo vayamos a pagar y reconocer, pero no ahora, habrá que ver de qué forma si es viable económicamente. Solo cuatro municipios tienen aprobado el reglamento y queremos que Picassent sea uno de ellos, pero pagar ahora es imposible"