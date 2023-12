Juan Carlos Ávila Duato es el vendedor ONCE en Puçol que ha repartido 400.000 euros, con 10 cupones premiados a las 5 cifras, en el sorteo del Cuponazo del viernes 8 de septiembre. Juan Carlos trabaja como vendedor en la ONCE desde hace 10 años y tiene discapacidad física. Antes de trabajar como vendedor ONCE se dedicaba a carga y descarga de material. “Quisiera agradecer a los comercios y bares que me ayudan cada día para ofrecer mis productos y felicitar a los clientes que han sido afortunados con este premio”, declara Juan Carlos.

El ‘Cuponazo’ de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro). Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores. Gracias al Terminal Punto de Venta el cliente puede escoger al instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos autorizados. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.