"In extremis", no hay mejor definición para describir la paralización del desahucio que iba a dejar a Sanaa en la calle con un hijo de seis años. Ya estaba todo preparado para desalojar a esta madre de origen marroquí que lleva viviendo en un piso ocupado en la calle Padre Ignacio Cassany de Massanassa ante la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible. Cuando ha llegado la comisión judicial allí ya estaban miembros de la Policía Nacional, de la Local y de la Guardia Civil que habían cortado la calle. También la representante del fondo buitre propietario de la vivienda ocupada y el cerrajero encargado de cambiar el bombín una vez desalojada la vivienda de Sanaa.

Pero Sanaa no estaba sola. Apoyándole estaban tanto la Coordinadora de colectivos del Parque Alcosa como el Sindicat d'Habitatge de València, que se han atrincherado en la puerta de la vivienda con gritos de "este desahucio lo vamos a parar " o "vecina despierta, desahucian en tu puerta". Además del apoyo moral, también han intentando mediar primero con la representante del fondo buitre, quien finalmente ha dicho que ellos no paralizaban el desahucio, y también con la comisión judicial, que finalmente han decidido aplazar el lanzamiento por un defecto de forma.

El error estaba en que Sanaa aparecía como demandante y no como demandada "y eso nos ha impedido presentar la documentación necesaria en el ayuntamiento y en el juzgado para paralizar o al menos prorrogar el lanzamiento", explicaban desde la coordinadora, quien tras la paralización acudió con Sanaa al consistorio para pedir el empadronamiento y así poder obtener un informe de vulnerabilidad motivado que impida que se quede un menor de seis años en la calle, ya que el desahucio no ha sido suspendido sino solo paralizado, y una vez subsanado el error seguirá adelante por requerimiento del fondo buitre.

"Todo lo hago por mi hijo"

Tras horas de tensión, Sanaa no ha podido evitar romper a llorar cuando se ha notificado la paralización del lanzamiento. "Quería dar las gracias a todos, sobre todo por mi hijo, todo lo que hago es por él". La mujer, madre soltera de origen marroquí, afirma que ella no quiere vivir de okupa, ya que tiene un sueldo que consigue haciendo trabajosde limpieza, incluso estuvo apuntada en un curso de peluquería. Ese sueldo le permitía estar alquilada en un piso, hasta quela dueña le dijo que tenía que marcharse porque lo necesitaba para su hijo, "e intenté encontrar otro alquiler pero me es imposible pagar 700 euros o más que piden". En ese momento, ya hace tres años, vio que había un piso vacío de un fondo buitre en la misma finca y decidió ocuparlo para no quedarse con su hijo en la calle. "He pedido pagar un alquiler a los propietarios, pero me piden 850 euros y es imposible pagarlo. Me propusieron pagarme una indemnización si me iba, pero no tengo a donde ir", señala Sanaa, que no cuenta en Massanassa con ningún apoyo familiar, ni de la comunidad marroquí que no acepta su condición de madre soltera.

"Servicios sociales está con el caso"

Desde el Ayuntamiento de Massanassa, su alcalde Paco Comes, ha hablado con la coordinadora y ha afirmado que "servicios sociales conocen el caso de Sanaa", que ha recibido diferentes ayudas que tiene el consistorio a disposición de los vecinos vulnerables y que estudiarán y trabajarán con la nueva documentación entregada desde la coordinadora, donde se solicita el empadronamiento y un informe de vulnerabilidad.

También, desde la coordinadora han solicitado a la EVHA un piso con carácter urgente y para ellos van a presentar un informe de arraigo, con la firma de todos los vecinos que viven en la finca de Sanaa, para demostrar que ella es inquilina desde hace más de tres años y que sirva como justificante ante la falta de empadronamiento.