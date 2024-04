El gobierno de Albalat dels Sorells supera el primer cuatrimestre sin aprobar los presupuestos

Cuatro meses después del arranque de 2024 el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells continúa sin aprobar sus presupuestos municipales para este ejercicio. Esta situación ha sido denunciada por el grupo municipal del Partido Popular en la localidad, que sospechan que el retraso puede ser fruto de la falta de acuerdo entre los socios de gobierno, una coalición entre Compromís y PSPV, o a un "conflicto de intereses" por la distribución del dinero que se va a asignar en las distintas partidas. "Es la única explicación que encontramos porque no encontramos otro motivo ya que tienen secretario, tienen interventor y gobiernan en mayoría", señala el portavoz popular Javi González.

Sin embargo, el alcalde Nicolau Claramunt (Compromís) ha salido del paso de estas acusaciones y quita hierro al asunto "porque desde el 1 de enero estamos funcionando con los presupuestos prorrogados del año anterior". Preguntado sobre los motivos que están provocando que no estén listas las cuentas a día de hoy, el primer edil omite dar explicaciones y se limita a señalar que "estamos mirando a ver si los presentamos, pero todavía no hay ninguna fecha" y niega rotundamente posibles desavenencias con sus socios de gobierno, quienes confirman esta versión.

Podrían estar para el mes de mayo

A este respecto, la portavoz socialista y concejala de Servicios Sociales, Bruna Castillo, asegura que "este es un gobierno estable" y destaca que "esta es la tercera legislatura que trabajamos conjuntamente". Así, cree que las acusaciones del Partido Popular "solo buscan desviar la atención y desestabilizar al gobierno, pero es que no hay ningún conflicto y esas afirmaciones son totalmente falsas", reafirma.

La edil insiste en que no hay ningún desacuerdo con la formación valencianista y subraya que "estamos trabajando para intentar tener los mejores presupuestos para la ciudadanía de Albalat". La socialista atribuye a la pérdida del fondo de cooperación de la Diputación de Valencia como el motivo que está provocando el retraso: "Antes se recibía un dinero que ahora se va a dejar de ingresar y no queremos hacer recortes". En este sentido, insiste en que "queremos hacer unos presupuestos igual de buenos que en ejercicios anteriores y está costando" y desliza la posibilidad de que puedan estar listos para el pleno municipal del mes de mayo "aunque no hay nada seguro".

Los populares lamentan la "falta de transparencia"

Unas explicaciones que no convencen a los populares, que insisten en que no es admisible el retraso "porque por ley tienen que estar presentados antes del 31 de diciembre, y aunque en muchas ocasiones se retrasa por causas de fuerza mayor, en Albalat no es el caso porque están gobernando en mayoría", asevera el portavoz. Además, González apunta a que el "bloqueo" seguirá al menos unos meses más, "porque primero se tienen que presentar y aprobar en el pleno y luego tienen que estar en exposición pública, por lo que entre unas cosas y otras nos vamos mínimo al mes de junio". Asimismo, lamenta la "falta de transparencia" del ejecutivo local "porque no nos han presentado ningún borrador ni nos han hecho partícipes a pesar de que fuimos la fuerza más votada. Ni siquiera nos pasan las actas de la junta de gobierno. No sabemos lo que pasa y se limitan a decirnos que todo está bien y que se puede trabajar con los presupuestos prorrogados".

Sin embargo, González enumera algunos perjuicios que provoca no tener unas cuentas aprobadas: "El problema es que si no tienes presupuestos no se contemplan subvenciones ni gastos extra. Además, si no se aprueban hay que hacer modificaciones de crédito, lo que genera más retrasos por todos los trámites administrativos que hay que hacer para aprobarlo". Además, el popular señala la incertidumbre de vecinos y colectivos "que no saben si van a contar con la subvención municipal, como las madres de niños de 0 a 2 años, que no saben si se va a aprobar la subvención de la escuela infantil como se hizo el año pasado. Hemos preguntado por ello en el pleno y nos dijeron una vez más que lo estaban mirando". Así, insiste en que "merecemos una explicación más amplia como partido más votado en Albalat".

