Un autillo deja sin dormir a los vecinos de Quart

Los vecinos de la avenida de Sant Onofre en Quart de Poblet llevan dos semanas sin poder dormir debido a un breve pitido que no para de sonar durante toda la noche. En las calles todo el mundo habla del tema y los corrillos de curiosos que intentan descifrar el origen de este molesto ruido intermitente se suceden a lo largo de la céntrica vía. Unos sospechan que se trata de un vehículo, otros apuntan a la alarma de seguridad de alguno de los locales comerciales instalados en el paseo mientras que los más aventurados apuestan por el sonar de un submarino. Sin embargo, las teorías de unos y otros se alejan, y mucho, del causante y emisor de este sonido.

En realidad, lo que se esconde detrás de este monótono silbido aflautado es la ululación que emite un ejemplar de autillo europeo (Otus scops), un pequeño búho del tamaño de un mirlo, de unos 20 centímetros de estatura, que desde hace unas semanas se ha instalado en uno de los árboles plantado a escasos metros del Centro de Convivencia de Personas Mayores Sant Onofre. El delegado de SEO Birdlife en la Comunitat Valenciana, Mario Giménez explica que el canto que escuchan los vecinos "es para marcar el territorio de la pareja, avisando a otros autillos de que ya está ocupado", una técnica que repiten muchas otras aves.

Asimismo, el experto apunta a que su presencia en núcleos urbanos "es normal, porque esta especie suele nidificar en parques y arboledas urbanas". Esto se debe a que el ave se alimenta de pequeños roedores, insectos o incluso polillas que, atraídas por las luces de la ciudad, sirven de alimento para el volador. Con todo, las altas temperaturas que se registran en el Mediterráneo hace que su aparición en puntos como València sea poco frecuente en comparación con otros enclaves de la Península Ibérica.

"A medida que avanza la noche se escucha más"

"Es insoportable", lamenta Ramón, vecino de la zona, que desde entonces reconoce estar teniendo problemas para conciliar el sueño. Según cuenta, el ave empieza a emitir el sonido sobre las 22:00 de la noche y lo hace sin cesar y de manera ininterrumpida en intervalos de 2-3 segundos hasta pasadas las 6:00 de la madrugada. El hombre confiesa que la primera noche que lo escuchó lo atribuyó a una alarma de seguridad de una sucursal bancaria: "Pensaba que habían entrado a robar y llamé a la policía para dar aviso. Cuando se lo dije me contaron que ya habían recibido varias llamadas y me explicaron que era un pájaro", señala el afectado.

La llegada del autillo no ha dejado indiferente a nadie y ha generado un debate en las calles. Los más críticos piden medidas porque "llevamos dos semanas sin dormir. Es un sonido muy molesto y a medida que va pasando la noche se escucha más", lamenta Rebecca. Unas quejas que se reproducen muchos vecinos, como Miguel, que advierte que cuando llegue el calor "la cosa será peor porque no podremos dejar las ventanas abiertas ventilar ya que se cuela el sonido por toda la casa". O Carmen, que confiesa estar "desesperada, porque se te cuela el sonido en la cabeza y te vuelve loca".

Ya estuvo el año pasado

En la contra, el búho también ha despertado un ejército de seguidores que defienden que su llegada permitirá controlar las plagas y reducirá la presencia de mosquitos o insectos de los que se alimenta. Así lo considera Raúl, que asegura que no es la primera vez que el ejemplar visita la localidad: "El año pasado llegó en primavera y estuvo unas dos o tres semanas por el colegio Sant Onofre. Ahora parece que se ha ido para la avenida", ha compartido a través de Facebook en uno de los grupos de vecinos de Quart de Poblet.

Ejemplar de autillo europeo. / SEO BIRDLIFE

Por su parte, Maribel, aboga por la defensa de la naturaleza y opina que su llegada "nos permite conocer nuevas especies", mientras que Laura y Marta relativizan las molestias "porque ya nos hemos acostumbrado. Al principio era incómodo, pero tampoco es para tanto", comenta una de ellas, aunque matiza entre bromas que por las noches "no me entero de nada porque me duermo como un lirón".

Los expertos piden paciencia

Debates aparte, los expertos piden paciencia ya que al tratarse de una especie migratoria, es probable que el ave permanezca hasta el próximo mes de septiembre. A este respecto, Giménez apunta a que los autillos europeos comienzan el viaje migratorio en primavera, normalmente en el mes de abril, y permanecen en territorio ibérico hasta final del verano, momento en el que, con la llegada del frío, estas aves emprenden el vuelo de vuelta a África.