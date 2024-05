Compromís-EU-Podem de Torrent veta que sus ediles asistan a actos religiosos

El grupo municipal Compromís-Esquerra Unida-Podem de Torrent ha elaborado un documento denominado Manual de Participación de la Coalición en Actos Públicos. El texto, en fase de presentación de enmiendas, nace con el objetivo de «establecer unos parámetros de asistencia y actuación a los actos públicos que se celebren en Torrent y a los que el grupo municipal sea invitado».

La confluencia municipal formada por los tres partidos relata que fue en una reunión celebrada el pasado 26 de abril donde se decidió desarrollar un documento que trate de «enmendar esa carencia de parámetros en la asistencia y actuación en los actos públicos» a la que asistan los dos ediles del grupo municipal: Xavier Martí y Maria Jesús Herrada.

En el manual, al que ha tenido acceso este diario, se especifica que la representación del grupo municipal de los tres partidos está adscrita a los dos concejales que obtuvieron acta en las elecciones del 28 de mayo de 2023, ambos de Compromís, en todos aquellos actos que se organizan en la ciudad, al margen de los que cada uno de los tres partidos de la coalición pueda impulsar por separado. Por tanto, sostiene el documento, «la militancia que esporádicamente pueda acompañar al grupo municipal a alguno de estos actos también actúan en nombre de la coalición tripartita» y, por ende, «deben ceñirse a las normas» del manual.

Primera parte del manual elaborado por Compromís-Podem-EU / L-EMV

Actos religiososos y redes sociales

Así, se establece que «no asistiremos a actos religiosos como coalición, sea de la religión que sea». Se puntualiza que «si alguien quiere asistir a título personal, tiene totalmente prohibido utilizar asientos reservados para la corporación, así como subir fotos a las redes con el resto de la corporación». En este sentido, se recoge que las redes sociales de los tres partidos «no compartirán imagen alguna con carácter religioso».

Pero no solo se marcan pautas, en este caso vetos, para actos religiosos, también para otros de carácter festivo. «Cuando vamos a un acto y nos ofrecen comida (por ejemplo en la celebración del aniversario de una asociación), solo aceptaremos la comida si el resto de personas del acto también tienen acceso. Si solo invitan a los políticos, nos llevaremos la comida de casa o la pagaremos como el resto de vecinos», recoge el texto.

A nivel institucional, el manual explica que «siempre nos presentaremos como coalición, no de un partido concreto» y trataremos de «acudir, en la medida de lo posible, a todos los actos que nos inviten formal y oficialmente. A los actos que no estemos invitados, no iremos como coalición, a no ser que se debata previamente en el grupo municipal y se acepte».

El documento se encuentra en fase de alegaciones, tal como explica el portavoz Xavier Martí, que avanza que posteriormente deberá ser aprobado por las asambleas de cada una de las tres formaciones que conforman el grupo municipal. Por tanto, ha preferido no pronunciarse por el momento sobre el citado manual.

El trasfondo del cisma interno

Pero que el grupo municipal haya decidido impulsar este apéndice un año después de las elecciones del 28M tiene como trasfondo la situación interna que vive la coalición, con dos regidores y dos asesores. Según ha podido saber este diario, desde el inicio del mandato, el binomio Martí-Herrada ha ido sufriendo una desconexión cada ves más grande, incluso ya de puertas afuera, pese a pertenecer ambos a Compromís aunque de corrientes distintas: El portavoz es del Bloc y la regidora de Iniciativa.

El detonante de la (casi) ruptura se produjo en la antesala de la aprobación de presupuestos municipales, el pasado 29 de febrero, donde Herrada no tuvo acceso por parte de su grupo al borrador. Incluso tuvo que pedir el texto y posterior asesoramiento para asimilar algunos conceptos a otras formaciones municipales, como el PP y el PSOE. Tampoco se contó con la regidora, la única mujer de la coalición entre concejales y asesores, para preparar el Día Internacional de la Mujer.

A esto se suma que Herrada sí suele asistir a los distintos actos religiosos, de distintas confesiones, pero siempre a título personal y al margen de las zonas reservadas para la corporación, como bancos en las primeras filas en las eucaristías o al final de las procesiones, por poner dos ejemplos. La asistencia a dichos actos, unido a que cuelga las fotos en sus perfiles privados de redes sociales, parece haber despertado el recelo del resto de patas del banco de la coalición, impulsado el manual.

