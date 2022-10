«Valencia Digital Summit» se ha consolidado como uno de los eventos tecnológicos más importantes de Europa. Su quinta edición, que tuvo lugar entre el 24 y el 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, consiguió congregar a más de 12.000 asistentes de 35 países distintos, una cifra de récord. Este encuentro es ya una cita ineludible en el panorama mundial de la innovación y el emprendimiento.

A lo largo de dos días de ponencias y debates, «Valencia Digital Summit 2022» mostró cómo la tecnología, la innovación y la digitalización pueden dar respuesta a los retos que enfrenta la sociedad, como son la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, las ciudades inteligentes, la movilidad o la seguridad alimentaria. Y, lo que es más importante, ha posicionado a la Comunitat Valenciana como una región capaz de gestar, albergar y desarrollar estos proyectos.

Para ello, se analizaron las últimas tendencias tecnológicas en sectores estratégicos como la automoción, la industria aeroespacial, la construcción, los puertos, la alimentación, la salud o la tecnología blockchain de la mano de líderes en innovación. Es el caso de Ann Hiatt, estratega de liderazgo con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley; Elias Veris, Head of Global Operations en Google for Startups; Sebastian Greiss, Head of Startup Partnering en Siemens Mobility y Mariano Amartino, Americas Managing director en Microsoft for Startups, entre otros. También el chef tres estrellas Michelín, Quique Dacosta, que participó en un encuentro con la directora general de KM Zero Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste; y, además, recibió el premio VDS2022 Valencian Innovation Ambassador, en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con la innovación.

La inversión mira a València

Como punto de encuentro internacional de startups, corporaciones e inversores, «Valencia Digital Summit» 2022 ha sido el escaparate en el que dar a conocer los proyectos y soluciones tecnológicas que se están desarrollando en la Comunitat Valenciana.

Más de 400 inversores tanto nacionales como internacionales, con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir el próximo año, se dieron cita en el evento, junto a más de 450 ponentes de reconocido prestigio, 150 corporaciones y 1.500 startups. Una participación que ha impulsado y dinamizado el ecosistema tecnológico valenciano que refuerza su posición como tercer hub nacional y uno de los que más crece a nivel mundial.

«Valencia Digital Summit» ha puesto en valor la vertiginosa evolución de la Comunitat Valenciana que, en apenas cinco años, se ha convertido en un destino excelente para emprendedores tecnológicos que buscan un lugar donde desarrollar sus ideas innovadoras y hacerlas escalar. Valencia se ha transformado en un espacio de innovación abierta para las corporaciones y las startups. En 2022 el ecosistema ha crecido un 12,5 % respecto a 2021 y que cuenta con más de 1.130 nuevas startups, un 12 % más que en el ejercicio anterior, según los datos de informe del Observatorio de Startups de la Comunitat Valenciana.