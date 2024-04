Valencia acoge la I Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática.

La I Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática se celebra en Valencia hoy por primera vez para abordar una problemática endémica del sector, como es la escasa presencia de la mujer en este campo y, pretende, además, analizar desde diferentes perspectivas las vías para cambiar esta realidad, que persiste todavía en la actualidad. Esta sesión, titulada ‘Presente y futuro de la profesión’ y enmarcada en la programación de Semana Informática, está organizada por el Colegio de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV) y el Consejo de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España (CCII) y tiene lugar en el centro de innovación social y urbana Las Naves.

Alejandro Blasco, presidente del COIICV, y Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente del CCII, han dado la bienvenida y durante su intervención, Blasco ha manifestado que “es un placer acoger en Valencia y como actividad dentro de la Semana Informática esta I Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática, preocupados como estamos todos por hacer de nuestra profesión un espacio generador de nuevas vocaciones y de visibilización de los distintos roles que jugamos en nuestras organizaciones más allá del género. Debemos lograr entre todos hacerla atractiva para las nuevas generaciones, nuestro país no puede estar inmerso en una crisis de talento permanente que penaliza su desarrollo económico y social”.

Seguidamente, la decana del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de las Islas Baleares, Juana Perea, ha realizado la presentación del Grupo Mujeres Ingenieras en Informática de CCII “al que pertenecen ya cerca de 30 mujeres de diferentes Colegios nacionales”. Y ha hecho un llamamiento: “Somos bastantes, pero son pocos Colegios los representados”. Hoy, en el Día Internacional de las Niñas en las TIC, Perea ha asegurado que están abiertas a colaboraciones para seguir fomentando y divulgando la presencia del talento femenino en el sector.

La jornada ha continuado con la ponencia ‘Inteligencia artificial y género: El precio de la ausencia’, ofrecida por Karina Gibert, vicepresidenta 2ª de CCII y Decana del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña. Gibert, cuya presentación llevaba un fondo morado, ha empezado su intervención haciendo un repaso de muchas de las mujeres que a lo largo de la historia han tenido un peso clave en el desarrollo de tecnología. Hipatia, Rosza Péter, Christine Ladd Franklin, Ada Byron o Margaret Hamilton, que estuvo programando la misión a la Luna, son algunos de los nombres que ha citado.

Gibert ha asegurado que la inteligencia artificial “es una de las palancas tecnológicas principales del proceso de transformación digital en el que nos estamos moviendo. Va a liderar toda la construcción de la nueva sociedad digital. Tenemos una presencia femenina muy precaria en el ámbito de la IA, lo que significa que toda esta tecnología que se está asentando en las infraestructuras digitales de la nueva sociedad carece de la necesaria mirada de género para construir un a sociedad más justa y más igualitaria”. En ese sentido, ha aseverado que la situación del sector en relación con las mujeres “es dramática”, ya que “hace falta talento”. Así, “aparece un terreno franco y libre porque hay espacio por ocupar”, ha continuado.

La experta, que ha apoyado sus argumentos con datos y ejemplos prácticos, ha recordado que “cuando no hay mujeres en este ámbito, es más fácil que la tecnología que se genera sufra de sesgos”. En sus palabras, “si no hay mujeres en el mundo que generen tecnología, ésta no tiene perspectiva de género” y esto nos complica mucho la vida”.

Participantes en la mesa de debate. / ED

La sesión de esta I Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática ha proseguido con una mesa de debate moderada por Silvia Rueda, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. “Por desgracia, y pese a los muchos esfuerzos desarrollados, las brechas persisten”, ha recordado, al tiempo que ha manifestado que es “muy relevante que en 2023, el 68 % de las empresas no tenia contratada ninguna mujer en puestos TIC”. Además, ha compartido que “ahora hay un 16 % de chicas matriculadas en Ingeniería Informática”.

De acuerdo con su discurso, “es fundamental acabar con estas brechas, pero también es importante ver que sí hay mujeres que nos dedicamos a esta profesión”. Para Rueda, “uno de los problemas que tenemos es esa falta de visibilidad en demostrar que hay mujeres en el sector TIC y nuestras voces, ideas y necesidades tam ién deben formar parte del futuro de la profesión”.

En el panel, en el que se ha puesto en valor la figura de la mujer en este sector, han participado seis expertas: Patricia Pons Tomás, investigadora en Human Computer Interaction en ITI; Marta Ruiz Server, Technical Product Leader de NTTData; Cristina Polo Conde, fundadora del proyecto UTEC y responsable TIC en APC; Mercedes Oliva Redondo, licenciada en Informática por la Universidad de Valladolid y miembro del CPIICYL; y María Victoria González Morales, project leader en Minsait.

Tras el panel de expertas, Nuria Castell, cofundadora del Centro de Investigación en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI – UPC), recogerá el premio Ángela Ruiz Robles por su trayectoria profesional.

Finalmente, la clausura corre a cargo de Davinia Bono Pozuelo, directora General de Igualdad y del Instituto de las Mujeres.

Esta I Jornada Nacional de Mujeres cierra las tres jornadas de reflexión y debate en torno al sector de las TIC que organiza en Valencia el COIICV con el evento Semana Informática que en su 19ª edición se ha desarrollado con el lema ‘Ética digital en la era de la sostenibilidad’ desde el 23 al 25 de abril.

El último acto programado es la entrega de los Premios Sapiens, en los que el Colegio reconoce la labor destacada de profesionales, empresas y administraciones en el uso responsable e innovador de las TIC en favor del bienestar de las personas y desde un prisma sostenible. El acto se celebra en el emblemático edificio Veles e Vents de la Marina de Valencia donde también tiene lugar la cena de gala con las y los participantes.