Baraja sostiene al Valencia CF

Dentro de la surrealista situación actual del Valencia CF, Baraja y los jugadores sostienen al club y al equipo. El año pasado lo salvaron de bajar a segunda, y esta temporada - en la línea de Lim de no fichar refuerzos cuando el equipo lo necesitaba- han estado cerca de clasificarse para Europa; haciendo crecer al equipo y a los jugadores jóvenes. Mientras no obtengan rédito con el nuevo estadio, Lim y Meriton no invertirán en el equipo ni venderán el club. En el mundo de los negocios, no cuenta lo cultural, lo social y menos aún lo emocional; cuentan las cuentas. Pero Baraja y lo jugadores han demostrado que en el fútbol actual todavía existe ese vínculo entre lo económico, lo deportivo y lo humano, donde las cuentas si salen. Eso es y seguirá siendo el Valencia CF. Ramón Puchades Rincón de Arellano. VALÈNCIA