La red de amigas

Considero que hay mucha propaganda sobre la pareja, la importancia de formar una familia, crear tu hogar y evitar acabar soltero o soltera, pero muy poca sobre las amigas. Mis amigas son las mejores decisiones que he tomado jamás. Ese amor incondicional que se siente por ellas, porque son igual de importantes, o quizá mucho más que tu pareja y no las ponemos en valor constantemente. Solo envió esta carta como agradecimiento a todas y cada una de ellas, que me acompañan y me acompañarán de por vida, sin soltarme la mano. Sois una red de mujeres increíbles, que me sostienen cuando yo no puedo y yo a ellas. Rodearos de muchas amigas, quedad, id a cenar, salid a bailar, a disfrutar, a simplemente hablar en la terraza del bar, porque ahí es donde se solucionan todos los problemas. Rosalía y Lorena, os quiero. Belén Salcedo Illán. valència.