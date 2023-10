El Ciutat de València quedó atónito cuando Cordero Vega tomó la decisión de anular la diana de Bouldini. El delantero marroquí colocó el esférico en la escuadra para colocar el primero de la tarde y enloquecer a un templo de Orriols que se rindió ante el alto estado de forma del ‘22’. Pese a ello, nadie sintió indiferencia ante la decisión que, con consulta en el VAR entre medias, tomó el árbitro. La resignación fue absoluta entre todos los que vieron cómo se invalidó el gol de un Bouldini que, en línea con Lekovic, último hombre de color amarillo, ejecutó el lanzamiento en posición correcta. Después de una revisión de más de seis minutos, la diana no subió al luminoso de Orriols, y para más inri, Sergio Lozano fue cazado por Espigares dentro del área. El ‘29’ llegó tarde a la disputa de un balón aéreo e impactó su cabeza con la del ex del Villarreal B. Sin embargo, Cordero Vega creyó inoportuno revisar la acción y, ni mucho menos, señalar penalti.

Lejos de callar ante las injusticias, el Levante emitió un comunicado para protestar por lo sucedido y después de que varios futbolistas manifestasen en redes sociales su profundo malestar. Sobre todo, Sergio Postigo y Álex Muñoz. El alicantino, más de 12 horas después de que finalizase el partido, siguió sin encontrar explicaciones a lo sucedido en la tarde del martes. «Sigo sin ver el fuera de juego…», dijo en X. El madrileño, por su parte, fue más allá. «¿Tan difícil es tomar una buena decisión viendo una TV? ¡Loterías!», a lo que siguió el defensa central. «Cada vez que lo veo más increíble me parece. Errores tan graves que ya sabemos por experiencia propia lo que puede significar al final de temporada», finalizó el ‘15’, haciendo referencia a cómo una decisión, también procedente del VAR y que no tuvo ni pies ni cabeza, dejó al Levante sin ascenso. «Viene de un rebote, Róber Pier intenta esconder el brazo que va por delante para protegerse, y el otro lo deja descolgado sin ir voluntariamente hacia el balón. Le toca el balón a él, no es él el que va al balón. No era un disparo a puerta ni nada por el estilo. Esa jugada marcó el devenir de un club y el de otro. Hay que estar muy seguro para señalar una acción que trascienda tanto», opinó Calleja en una entrevista con Superdeporte sobre aquel fatídico penalti.

Una vez sufrida la injusticia ante el Villarreal B, el Levante no se quedó callado y emitió un comunicado en el que no solo transmite su más «profundo malestar», sino que pide una «reflexión» al comité arbitral. «Comunicamos públicamente nuestro profundo malestar sobre la situación vivida durante el encuentro entre el Levante UD y el Villarreal B. A nuestro entender, las imágenes muestran que la jugada entre Carlos Álvarez y Mohamed Bouldini fue reglamentaria. No solo perjudica al Levante UD en la competición, sino que además tuvo un impacto negativo en el desarrollo normal del partido. El Levante UD pide también una reflexión sincera sobre el conjunto de los hechos ocurridos y el gran perjuicio que ello provoca en el fútbol. Pensamos que, cuando un responsable del VAR tarda más de 6 minutos en decidir si es o no fuera de juego, es porque existen serias dudas, y si es así, debería primar la interpretación del árbitro de campo pues, de otra forma, estaremos acabando con toda la esencia del fútbol».