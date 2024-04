L’“última bala” del Llevant UE depén dels davanters

Si alguna cosa cal traure en clar de la Segona Divisió és que, per a bé o per a mal, és oberta fins al final. Ja no hi ha temps per a laments, i, per complicat que siga, al destí s’encomana el Llevant de Felipe Miñambres. Queden set partits, 21 punts, i, ara com ara, la sexta plaça —l’equip ocupa l’onzena— està a només quatre punts. Difícil de creure que un equip que s’ha mogut per impulsos més que per joc siga capaç de reenganxar-se, però mentres hi haja opcions s’han de barallar. I si els resultats arriben, la confiança aflora.

Per a recuperar la senda del triomf és important, com a mínim, que els davanters tornen a veure porteria. En este sentit, és ara o mai. Són tres partits consecutius sense que un ‘9’ anote (Amorebieta, Saragossa i Valladolid); l’últim gol va ser obra de Dani Gómez en la remuntada 3-2 contra l’Elx. I de gols de Dela, des de la frontal, d’extrems com Brugui o de migcampistes com Pablo Martínez no es pot subsistir.

L’equip torna a necessitar la millor versió de Bouldini, que no anota des del doblet que va marcar contra l’Albacete el 13 de gener. En aquells dies, el màxim golejador del Llevant (7), ja va trencar una sequera de quasi quatre mesos sense anotar. Per darrere, Dani Gómez (4) i Fabrício (4) són les altres dos referències ofensives. En cas de l’ex del Reial Madrid, només suma un gol en 2024, mentres que el brasiler no veu porta des del curs passat. Les xifres dels ariets, en este sentit, estan sent un llast per a l’equip, que paga molt cara la falta d’encert dels seus davanters i que, per molt que millore en defensa, veu difícil sumar de tres en tres sense marcar els gols necessaris. Als seus davanters s’encomanen ara els granotes, en el tram final de la temporada. No ha sigut un bon any, però el que importa pot ser la cirereta del pastís.

Ara com ara, només quatre equips tenen un màxim golejador amb xifres pitjors que les de Moha (Osca, Amorebieta, Alcorcón i Andorra) i cap d’ells està per damunt dels llevantinistes en la taula.

