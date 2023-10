Ningún aficionado al Levante imaginó que Fabrício Santos, quien hace un año hizo escala en Orriols para marcharse en calidad de cedido al Castellón, causaría sensación entre los seguidores levantinistas a través de sus desequilibrantes actuaciones. Su arrancada, capacidad de ser imparable en velocidad y talento para definir con vistas a la portería han provocado que su nombre no solo sea tendencia en el Ciutat de València, sino que se haya convertido en uno de los ídolos de la grada granota.

Brasileño de procedencia, las virtudes sobre las que levita Fabrício en Segunda División fueron desarrolladas en las calles de Cachoeira do Sul, municipio donde nació tal día como hoy hace 23 años y donde, a base de darle patadas a un balón, se enamoró del fútbol. A su vez, el ‘12’ sentía devoción por el universo del balompié mientras veía a su hermano, Cléverson Rosario, como su máximo referente. A sus 39 años de edad, su consanguíneo ha jugado en clubes como Athletico Paranaense, Fortaleza, Bahía, Avaí o Chapecoense. Sin embargo, Fabrício tardó en acceder a una escuela de fútbol. En Brasil, país donde todos los niños sueñan con ser futbolistas, el porcentaje de que alguien se fije en un jugador callejero es reducido ante la altísima demanda que existe. No obstante, Brasil de Pelotas tuvo la suerte de descubrir a Fabrício en 2017 para iniciar un camino que, a día de hoy, sigue su transcurso.

Felipe Miñambres, su principal valedor

Sus actuaciones le permitieron dar el salto a la cantera de Grêmio en 2020 sin ser consciente de que terminaría siendo su trampolín hacia su sueño de competir en Europa. En 2019, Felipe Miñambres y Ángel Medina fueron convencidos a través de José Lorenzo, agente de jugadores extremeño, para desplazarse hasta Brasil con la finalidad de ver a Fabrício en la Copinha, torneo de fútbol masculino sub-20 organizado por la Federación Paulista de Fútbol, que incluye equipos no solo de São Paulo, sino de todo Brasil y eventualmente de otros países de América del Sur. Por su situación contractual, y convencidos de que el viaje valió la pena, ninguno pudo firmarlo, pero dos años después, coincidiendo con sus etapas en el Celta de Vigo, no dudaron ni un instante en adquirir sus cualidades para el filial celeste en calidad de cedido. Empezó con poco protagonismo, pero acabó el año con siete goles que fueron labrados mediantes las características que han seducido en Orriols. Sin embargo, no sirvieron para que el club vigués ejecutase la opción de compra que tenía sobre los servicios de Fabrício.

Atento al contexto del brasileño, Felipe Miñambres no dudó, ni un instante, en abordar su fichaje para el Levante cuando el mercado dibujó el escenario adecuado para incorporarlo, aunque fue consciente de que, para marcar diferencias como granota, debía curtirse una temporada lejos del Ciutat de València. En el Castellón no solo creció futbolísticamente, sino que, bajo la supervisión constante de la dirección deportiva, aprendió a sacrificarse en defensa al actuar más desde la banda que en punta de lanza. Fueron los argumentos por los que el Levante decidió quedárselo. De hecho, y pese al interés de la gran mayoría de clubes de 1ºRFEF y de algún Segunda, nunca entró en sus planes la opción de desprenderse de su talento, independientemente de que unas molestias le impidieron realizar pretemporada bajo la mirada de Javi Calleja. Prueba de que Fabrício es la apuesta de un club que se está beneficiando de sus aportaciones.

Una irrupción meteórica

En los 167 minutos que lleva en la presente temporada, el ‘12’ acumula tres dianas en los últimos cuatro encuentros. Revolucionó y puso la tranquilidad en el duelo contra el Eldense, empujó a sus compañeros a conseguir el triunfo ante el Villarreal B y enloqueció el sector visitante del Carlos Belmonte con una definición de fuera de serie. Frente al Albacete fue cambiado por molestias, pero el club informó que Fabrício, a pesar de que sufra una fuerte contusión y un importante edema en el recto femoral izquierdo, no padece una lesión muscular. El atacante, de esta manera, mira de frente al Racing de Ferrol con ganas de seguir abanderando su particular revolución. No obstante, su trayecto hacia el profesionalismo no fue nada sencillo. Por ello, quiere exprimir cada instante en el universo del fútbol al máximo.