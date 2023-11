Paula Tomás, tan vergonzosa como extrovertida, echa la vista atrás y sus recuerdos, todos teñidos de color azulgrana, están repletos de derbis ante el Valencia. Futbolista de profesión y farmacéutica en proceso, la lateral no puede esperar más para pisar el césped del Ciutat de València, sentir el calor de su afición y batallar con un único propósito: conseguir la victoria contra el Valencia.

El derbi hace que esta semana sea especial. ¿Cómo la afronta?

Me encuentro bien, estoy muy contenta. Ahora a ver cómo va el partido, pero por lo que estamos haciendo en los entrenamientos, estoy segura de que irá bien. Estamos todas trabajando mucho. Es un partido que me emociona, siempre hay un plus de querer hacerlo mejor que nunca. Estoy en el Levante desde que soy pequeña. Siempre hay rivalidad en este partido y siempre lo quiero ganar.

Usted, que lleva más de diez años en el Levante, lo vivirá de forma diferente.

Lo vivo de manera distinta, sí. Encima lo jugaré en el Ciutat de València, contra el Valencia y con nuestra gente. Entras al campo y se te pone la piel de gallina. Para mí siempre será un partido tan emocionante como importante.

¿Qué se siente al jugar en el Ciutat de València?

Solo con entrenar en el Ciutat de València ya es emocionante, así que imagínate jugar un partido... Entrar en el campo, pisar el césped, ver a la afición… Es increíble tener la posibilidad de jugar en el estadio al que llevo yendo desde que soy una niña. Me pone muy contenta.

¿Cómo ve al equipo?

Veo al equipo fuerte. Además, venimos de ganar dos partidos importantísimos. Lo veo con buena dinámica y trabajamos día a día para ser mejores. Siento que esta temporada es ilusionante. Espero que, como mínimo, lo hagamos igual que la anterior. Pese a la eliminación en Champions, estamos unidas, tenemos un gran vestuario y confiamos en lo que propone el cuerpo técnico. Y eso tiene mucho que ver. No tenemos un objetivo definido. Vamos semana a semana, trabajamos día a día para dar el máximo.

¿Qué tal Sánchez Vera como entrenador?

Muy bien. Sabe transmitir lo que quiere que hagamos. Todas confiamos en él y en lo que propone. Es un apasionado de lo que hace. Si nos dice que nos estampemos contra una pared, nos estampamos contra una pared.

Por lo tanto, ¿qué partido espera?

Espero un Levante fuerte, que salga a ganar y que se lo deje todo en el campo. Son tres puntos muy importantes para seguir en la parte alta de la clasificación.

Lleva años asentada en el primer equipo, pero su idilio con el fútbol viene de mucho antes.

Empecé con seis años a jugar en el Vergel con los chicos del pueblo porque, por aquel entonces, no había equipo femenino. Después, con nueve años, me fui al Xeraco una temporada, ya en un equipo femenino. Y, en 2012, hice un campus de verano en el Levante, hice las pruebas y me quedé. Me acuerdo que era la única chica que había en el campus, pero no supuso nada en especial. Entrené como una más. Al principio fue un poco duro porque iba a entrenar desde mi pueblo. Los viajes eran largos y, al final, se me hizo un poco pesado. Pero finalmente ha valido la pena.

¿Cómo se aficionó?

Empecé jugando al fútbol en el patio del colegio. Después, veía los partidos en la tele con mi padre. Así fui cogiendo interés, y de tanto jugar y de tanto transmitir mi pasión por el fútbol, mis padres me terminaron apuntando.

Cuando entró en la cantera del Levante en 2012, ¿se imaginó hacer la carrera que ha hecho como levantinista la fecha?

Nunca te lo esperas. Toda niña sueña con jugar en Primera División, pero no sabes si terminarás llegando. Sinceramente, no me lo esperaba, pero ya que estamos aquí habrá que ir hacia adelante, ¿no? (ríe)

Incluso, a sus 22 años, ha llegado a debutar con la Selección Española.

Empecé a ir con la sub23, y cuando llegó la oportunidad de debutar con la absoluta fue una sensación increíble. Me emocioné bastante, no me lo esperaba para nada. Encima, debuté en el primer partido que jugamos. Te diría que empecé bastante nerviosa, pero lo estuve durante todo el partido. Una experiencia más, pero, sobre todo, un recuerdo que me llevaré para siempre.

Además, jugando de lateral zurda siendo diestra. ¿Cómo se dio esa situación?

Todo empezó en categorías inferiores. No había laterales que jugasen por la izquierda, así que me ponían a mí. Al final terminé acostumbrándome y, siendo sincera, si me ponen por la derecha, aun siendo diestra, me cuesta un poco más. Ahora que tengo los movimientos, mi siguiente propósito es centrar mejor. Soy consciente de que tengo margen de crecimiento, pero, en ese aspecto, me siento cada vez más cómoda.

Lleva más de media vida en el Levante. ¿Qué significa el club para usted?

Para mí el Levante es como mi casa. Me lo ha dado todo. Me dio la oportunidad de seguir jugando al fútbol, de debutar en el primer equipo y de crecer como jugadora. Siempre estaré agradecida.

¿Se ve siendo granota otros once años más?

Soy muy joven para saber qué quiero en el futuro. Me centro en el presente, en esta temporada y en lo mucho que nos queda por hacer. El Levante es mi segunda casa desde hace once años. Disfruto muchísimo de estar aquí, así que quiero seguir haciéndolo sin pensar en el futuro.