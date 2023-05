Los socialistas de Chelva terminan la campaña electoral hoy tras haber recorrido todo el municipio entregando casa a casa el programa y su papeleta para ser votados el domingo. En las visitas que han realizado, además de explicar sus puntos programáticos, se han visto en la obligación de explicar y deshacerse de unas acusaciones hechas por PUP-EUPV en sus redes sociales. Allí se acusa a otros partidos -sin señalar a ninguno en concreto- de "intentar manipular a los vecinos y vecinas" vertiendo "información falsa". Los socialistas han dado a los ciudadanos la versión de los hechos, que se remontan al sábado 20 de mayo cuando celebraron su mitin central de campaña.

En él, según explican fuentes del partido, se incidió en que atraer trabajo a Chelva iba a ser el objetivo principal de su gobierno. Señalaron que no podían depender constantemente de las subvenciones autonómicas o provinciales para crear trabajo durante unos meses y que esa no podía ser la vía para fijar población. Incidieron en que más allá del turismo necesitaban tener una población estable y emprendedores que fomenten el empleo en el municipio serrano porque, de lo contrario, no hay oportunidades laborales. Además, reprocharon al actual gobierno la condena de 20.000 euros para pagar al arquitecto municipal por rescindir el contrato, tal como también publicó este diario.

Este argumentario fue el motivo por el que dos integrantes de la lista de EUPV-PUP pudieron intimidar a una de las integrantes de la lista del PSPV. Los de EUPV han gobernado este último mandato y, según las fuentes del PSPV, "se arrogaron haberle dado trabajo, les afearon que hubieran estado empleadas por el ayuntamiento en la escuela de verano".

Lo que a priori comenzó siendo un cruce de palabras en tono normal, acabó a gritos según los testimonios. En el PSPV denuncian esta actitud y han evitado hacer ningún comunicado público "por no entrar en su juego", pero insisten en matizar que el empleo que crea el ayuntamiento lo generan las subvenciones que recibe para la prestación de servicios, por lo que no pueden atribuirse la creación de puestos de trabajo. Además, "estamos en un país con libertad de expresión y podamos decir lo que queramos, no nos debemos a nadie", señalan.

En EUPV niegan rotundamente las acusaciones y defienden que forman parte de la campaña electoral, "pero las elecciones se ganan en las urnas, no inventando y con mentiras".

Una candidatura joven

La lista socialista en Chelva está renovada por completo este año y liderada por cuatro mujeres jóvenes que han decidido tomar las riendas de un partido que ha pasado casi inadvertido en el último mandato y cuyo último revés lo vivió con la presentación de Juan Vicente Cosín como candidato y su posterior renuncia en favor de la número dos, Belén Marín. En el partido esperan que esta nueva etapa sirva para tener "un partido regenerado" en el municipio que fomente el trabajo y, sobre todo, "que trabajará por Chelva".