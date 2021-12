La mejor manera de hacerte con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 es comprando un décimo. Solo con participar en el mayor juego de azar que se celebra al año en España ya estás entrando de lleno en las manos de la buenaventura. Y quién sabe, puede que este año el número cantado por los niños de San Ildefonso sea el mismo que tienes a buen recaudo en casa.

La mejor manera de hacerte con un décimo para la Lotería de Navidad es comprándolo en un punto de venta o administración de lotería. Pero no te preocupes si todavía no te has hecho con un boleto, si hace demasiado frío en la calle o si prefieres quedarte en casa bajo una manta, porque puedes hacerte con uno desde la tranquilidad de tu hogar.

Elegir el décimo correcto: clave para llevarse El Gordo

Las ventas online han crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo debido a las restricciones sanitarias de la pandemia y la modernización de los servicios. Vamos, que el Gordo lo único que hace es crear facilidades para que su dueño coja el ticket de ida en un viaje lleno de dinero, alegría e ilusión. El 22 de diciembre es uno de los días -por no decir el día- más legendario de todo el año, porque cuando se va acercando la Navidad, los mercados se llenan de clientes y las churrerías reparten churros, significa que llega la magia.

Administraciones con mucha suerte en Valencia

Son encargadas de vender más Lotería de Navidad las siguientes administraciones, encargadas también de ser quienes más suerte reparten en la pedrea:

Lotería de Manises: una de las administraciones de lotería más famosa de España, que se ha convertido en uno de los lugares con más suerte del país debido a las ventas de boletos premiados en la Lotería de Navidad. Es el municipio español donde más veces ha caído el Gordo.

Lotería Castillo: situada en Alaquàs, es la primera administración en crear su propia plataforma para la compra de décimos online y la que lidera la lista de ventas. En 2012 brindó con champán al repartir el Gordo.

Lotería Bello: en plena Plaza del Ayuntamiento, ha repartido tres premios gordos. Es una de las administraciones más antiguas de Valencia.

La Brujita Generosa: encargada de vender un pellizco de suerte desde 2003, esta administración de El Cabañal es uno de los lugares favoritos para los que buscan fortuna.

Administración de Loterías Caruana: se encuentra en la ciudad de Sagunto y es la más antigua del país.

Toca esperar hasta el día del sorteo para saber cuál de ellas ha sido la encargada de vender más décimos en el Sorteo de Navidad 2021. Compruébalo aquí.