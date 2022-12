El departament d’Arqueologia i Museus de l’Ajuntament de Dénia ofereix un programa de visites guiades al castell i als museus de Dénia amb l’objectiu de convidar a la gent a passar el temps de lleure nadalenc en contacte amb la Història. Amb eixa intenció s’ha dissenyat una programació que aprope majors i més menuts, residents i visitants, al nostre patrimoni més emblemàtic i a la nostra història, de la més llunyana a la més propera.

Aquesta programació es desenvoluparà entre el 22 de desembre i el 7 de gener, sense cap cost addicional al de l’entrada.

La programació de les visites guiades és la que tot seguit es detalla:

CASTELL DE DÉNIA

La visita s’iniciarà al peu de la fortalesa per emprendre un recorregut diacrònic que oferirà al visitant l’oportunitat de conèixer l’evolució del monument al llarg de la Història: d’assentament iber a parc monumental i arqueològic. Inclou una aproximació mitjançant l’anàlisi de tres peces príncep del Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia, exemplars exclusius del nostre esdevenir més genuí: Dianium-Daniya-Dénia.

Dies 24, 29 i 31 de desembre 2022 / 5 i 7 de gener 2023

11 hores

Punt de trobada: peu de la torre del Consell, sítia front al quiosc de venda de tiquets.

MUSEU DELS JOGUETS DE DÉNIA

Amb aquestes visites es vol difondre el passat industrial de Dénia. Es veura com sorgeix i com evoluciona aquesta indústria, els canvis en les formes i materials, que en molts casos res tenen a veure amb els actuals. Però el que no ha canviat és que el joguet està al servei dels xiquets, orientat al seu aprenentatge, al seu gaudi.

Igualment, es farà una selecció de joguets amb moviment, però hem pensat en mostrar la part que mai es veu. Es trauran de les seues vitrines per poder pegar-los la volta i mostrar eixe mecanisme, senzill, bàsic, sense elements electrònics, però que acomplia la seua missió.

Dies 23 i 28 de desembre 2022 / 4 de gener 2023

11 hores

Punt de trobada: Museu dels Joguets de Dénia, recepció.

MUSEU ETNOLÒGIC DE DÉNIA

La Dénia actual, urbanísticament i arquitectònica, li deu molt a la segona meitat del segle XIX. El seu terme, com també tota la comarca, passa a ser un monocultiu de vinya moscatell que després es transformava en pansa. Són anys de prosperitat econòmica. El Museu Etnològic està centrat en eixos anys.

Aquestes visites aproparan els participants a aquest cultiu i al procés de producció de la pansa, i també a la Dénia burgesa, enriquida, pionera en avanços com el gas ciutat o l’electricitat.

I no sols s’incidirà en el contingut museístic, sinó també en el continent, atés que l’edifici, al cor històric de la ciutat, és un magnífic exemple dels immobles d’aquesta burgesia.

Dies 22, 27 i 30 de desembre 2022 / 3 de gener 2023

11 hores

Punt de trobada: Museu Etnològic de Dénia, recepció.

Informació i inscripció: Museu Etnològic de Dénia. Tel. 96 642 02 60. De dimarts a dissabte, 10.00 a 13.00 hores.