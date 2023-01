El pròxim dilluns 6 de febrer tindrà lloc a l'edifici de l'ajuntament de la Vall de Gallinera situat a Benialí el I Encontre entre professionals de la cuina i de la producció de l'oli d'oliva.

La trobada pretén fer valdre aquesta producció agrària tan arrelada al territori. A més, aprofitarà per a apropar postures entre la part productiva i l'oferta gastronòmica sense oblidar la pedagogia entre la ciutadania en general.

El patrimoni agrari està conformat pel conjunt de béns naturals i culturals, materials i immaterials, generats o aprofitats per l'activitat agrària al llarg de la història. A partir d'aquesta definició, el número i varietat de béns que poden ser considerats com a integrants del patrimoni agrari és ben ampli.

En la producció de l'oli d'oliva es poden trobar tota mena d'elements patrimonials com marges construïts amb la tècnica de pedra seca, utensilis peculiars com són els esportins o nomenclatures culinàries com és la paraula "setrill d'oli" que es fa servir des del segle XVII arreu del nostre territori.

Seguint aquest camí de preservació del patrimoni agrícola i amb l'objectiu de dignificar la feina del treball de la terra, des de l'Ajuntament de la Vall de Gallinera amb la coordinació essencial de Pep Romany, propietari del Restaurant Pont Sec de Dénia i un gran referent a la Marina Alta en la defensa de la producció de l'oli d'oliva de qualitat, s'ha organitzat aquesta jornada que pretén posar el focus en la identitat agrària i gastronòmica.

La trobada conta amb la col·laboració de les entitats: Associació d'Hostaleria de la Marina Alta (AEHTMA), Olis de Diània, Càtedra de Carmencita de la Universitat d'Alacant, Cooperativa de Planes.

A més dels següents projectes agraris: Blat de la Marina, Castell de la Costurera, El Olivista, Eco Les Neves de l'Alqueria, Olis del Comtat, Rontonar, Tossut, Trompellot i 5 Oliveres.

I compta amb la participació dels cuiners Miquel Ruiz, del Restaurant el Baret de Miquel de Dénia, i Evarist Miralles, del Restaurant el Nou Cavall Verd de la Vall de Laguar.

També participaran Josep Bernabeu, Catedràtic de la Universitat d'Alacant i Director de la Càtedra Carmencita, Adelia Vicent, Professora de formació professional en cuina i pastisseria a Dénia, i Jacinta Pastor, Professora del Cicle Mitjà d'Olis i Vins de Teulada Moraira.