Esta es una historia de amor correspondido. "T'estime, t'estime Dénia amb desig d'enamorat. T'estime tant que voldria fer de la cançó un abraç". Estos versos de su canción "Hi ha una ciutat" los ha escrito esta tarde el cantautor valenciano Paco Muñoz en el libro de honor del Ayuntamiento de Dénia. Emocionado, ha confesado que ha escrito y cantado "para que me quieran, para cambiar el mundo y que el mundo no me cambiara a mí". También ha dicho que sus canciones buscan "preservar los lugares y a las gentes contra las peripecias injustas del olvido". Paco Muñoz se ha acordado de su admirado Luis Eduardo Aute, otro enamorado de Dénia, y de aquella expresión que recitaba cada dos por tres este último de "xe quin gust, xe que bé, xe que bo". Para qué más. Esas palabra sintetizan el hedonismo del Mediterráneo y de la ciudad de "El vell Montgó", tema del cantautor valenciano que se ha convertido en un himno dulce y poético de Dénia.

Los dianenses le han tributado hoy un gran homenaje. Paco Muñoz, de 83 años, se ha declarado impresionado por tantísimo cariño. El Centro Social se ha llenado en el acto oficial del nombramiento del artista como hijo adoptivo de Dénia. El alcalde, Vicent Grimalt, le ha entregado el facsímil del título de ciudad de 1612 y la insignia de oro de Dénia. La filà cristiana Templaris también le ha regalado un placa en la que se leía "la mar es torna daurada, les barques pentinen l'alba". Es un verso de "El vell Montgó", la canción que entonan los integrantes de esta filà cuando desfilan por la calle Marqués de Campo. L’acte de nomenament com a fill adoptiu de Dénia de Paco Muñoz se celebrarà l’1 d’abril Ha sido un homenaje de mucha música. Era obligado. Han interpretado los temas del cantautor Aitana Ferrer, Ina Martí, Xavi de Bétera y Josep Aparicio "Apa". Al piano los ha acompañado Enric Murillo. También ha cantado el coro infantil de Dénia Encantem. La banda de música de Dénia ha maravillado con sus versiones de los clásicos de Paco Muñoz, quien se ha atrevido a cantar de nuevo el "Hi ha una ciutat". Ha afirmado que así expresaba mejor que de otra forma su enorme emoción por el homenaje de esta tarde y su amor absoluto por Dénia.