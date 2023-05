No hay vuelta atrás en que la gestión sanitaria de la Marina Alta vuelva a ser pública. ¿O sí? Gerard Fullana, concejal de Xaló, portavoz de Compromís en la Diputación y ahora candidato valencianista a las Corts, ha asegurado hoy en Dénia que la reversión es "ineludible", pero ha advertido que "lo único que puede evitar que la sanidad en la Marina Alta vuelva a ser pública es una victoria de la derecha y de la extrema derecha".

Fullana atribuye el compromiso del PP de no frenar la reversión a las encuestas internas de los populares que reflejan que los vecinos de la comarca "están hartos" de la gestión de Ribera Salud. Ha desvelado que en las conversaciones en los pasillos de la Diputación de Alicante con Carlos Mazón, el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, y con otros diputados populares esa firmeza no era tal. "Si sacan un buen resultado, no habrá gestión sanitaria pública en la Marina Alta", ha asegurado el dirigente valencianista.

Gerard Fullana ha subrayado que un tercer Botànic es imprescindible. Lo ha hecho acompañado de los candidatos de Compromís en Dénia, Rafa Carrió; Teulada Moraira, Rosa Vila; Gata, Josep Signes, y Els Poblets, Josep Lluís Mas. Ha lamentado que la derecha ha renunciado a tener diputados de la Marina Alta en las Corts. Y ha subrayado que en la próxima legislatura es clave dar voz en las Corts a la comarca. Ha dicho que debe haber diputados que expliquen "el caos sanitario" que ha provocado la gestión privada.

Fullana ha afirmado que Compromís mejorará la atención primaria y ampliará el número de especialistas en psicología y fisioterapia en los centros de salud. Ha anunciado que 12.000 niños de la Marina Alta dispondrán de servicio bucodental gratuito y que todos los menores de 14 años irán gratis al oculista y tendrán financiación para las gafas.