La candidata del PP en Dénia, Pepa Font, ha asegurado que su partido no se están planteando renovar la concesión de la sanidad en la Marina Alta a la empresa Ribera Salud. Ha afirmado que ha hablado con el diputado popular José Juan Zaplana y le ha aclarado que el PP no está por suspender la reversión (el contrato acaba el próximo 31 de enero).

"Voy a ser clara. He sido sanitaria durante más de 30 años. He vivido la pandemia codo a codo con ellos. Por lo tanto, a mí lecciones de sanidad del señor Grimalt (el alcalde de Dénia, el socialista Vicent Grimalt), ni una. Yo quiero un hospital de Dénia público y de gestión directa", ha manifestado Pepa Font. "En València saben mi opinión. Los vecinos de Dénia y la Marina Alta quieren que este modelo cambie y yo me comprometí con ellos que, si tenía responsabilidades, trabajaría para que así fuera", ha declarado la líder del PP en Dénia.

Pepa Font ha reprochado al PSPV que, "después de 8 años de gobierno, vienen ahora a darse golpes de pecho reivindicando aquello que no han hecho por la sanidad valenciana ni por el hospital de Dénia".