L’Ajuntament de Dénia ha presentat hui la programació de la XXXI edició de ‘Música al Castell. Festival amb ànima mediterrània’, que se celebrarà del 26 al 30 de juliol. L’alcalde, Vicent Grimalt, el regidor de Cultura, Raül García de la Reina, el músic denier Miquel Pérez Perelló i la tècnica de Cultura, Maribel Font, han desgranat una programació conformada per cinc concerts i dos escenaris: l’esplanada del Castell i la plaça del Consell.

De la Reina ha definit el festival inaugurat a 1992 com “un punt de trobada d’una infinitat d’artistes representatius de diferents maneres d’entendre la música d’arrel”. I en esta línia continua el festival en la present edició, “presentant un cartell atractiu”, amb propostes de qualitat que se sumen a l’ampli llistat d’artistes que han actuat, durant més de tres dècades, en els escenaris de Música al Castell, “el festival valencià més longeu dedicat al folk”.

Els concerts dels dies 26, 27, 28 i 29 de juliol se celebraran en l’esplanada del Castell, amb aforament per a 700 espectadors, a les 23 hores. L’actuació del dia 30 serà a la plaça del Consell, a les 20.30 hores.

Les invitacions per als concerts gratuïts (dies 26, 27 i 30 de juliol), així com les entrades per als que són de pagament (dies 28 i 29 de juliol) estaran disponibles a partir del 15 de juny en la plataforma Notikumi.com.

El festival dia a dia

El dimecres 26 de juliol, el luthier i multiinstrumentista Abraham Cupeiro proposa un viatge en el temps amb l’espectacle Os Sons Esquecidos (Els sons oblidats), en el qual el gallec experimenta amb sons i instruments d’altres èpoques i cultures.

En esta ocasió, Cupeiro estarà acompanyat per l’ensemble Vent a Cinc Septet de Llíria, Ciutat Creativa de la Música per la UNESCO. Els seus integrants comparteixen la idea d’acostar obres mestres de la història de la música a audiències més reduïdes i pròximes i, en ser docents, solen incloure en la seua programació la interpretació de contes musicals amb narrador.

Esta col·laboració que el públic de Música al Castell tindrà oportunitat de gaudir, sorgeix del contacte i intercanvi d’experiències que Llíria i Dénia tenen com a membres de la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO i de l’Associació Espanyola de Ciutats Creatives de la UNESCO. Una col·laboració que van encetar el mes de febrer passat participant amb un espectacle conjunt, que unia música i gastronomia, en la tercera edició del Festival de Arte & Gastronomía de la província de València FestIN.

El dijous 27, Pep Gimeno ‘Botifarra’ presentarà en l’esplanada del Castell el seu últim treball Ja ve l’aire, en el qual col·labora el guitarrista denier Miquel Pérez Perelló. Es tracta d’un disc en clau femenina en què, segons ha explicat el músic denier, Pep Gimeno ‘Botifarra’ fa “un reconeixement a les dones, la major font d`informació en la seua tasca de recuperació de la memòria musical valenciana”.

El treball Ja ve l’aire, que des que va començar la gira de concerts a gener d’enguany al Palau de les Arts de València ha recorregut ja diverses ciutats de dins i fora de la Comunitat Valenciana, posarà sobre l’escenari del Castell a una banda de sis músics envoltant al de Xàtiva. Entre ells, Miquel Pérez Perelló, qui ha manifestat “la il·lusió de fer ací aquest concert, perquè no havia tocat mai al castell de la meua ciutat”.

El divendres 28, actuarà el cantant i músic Depedro en format acústic. El madrileny ha interpretat pels cinc continents “la seua música personal i sense fronteres”, publicant discos en més de 30 països. En el concert que oferirà a Dénia interpretarà cançons dels seus dos últims treballs -Máquina de piedad i Antes de que anochezca-, les quals se sustenten en “històries amb passions universals i en ritmes d’arrel llatinoamericana, africana, estatunidenca, mediterrània i transfronterera”, ha indicat Maribel Font, tècnica de Cultura.

La cantaora, compositora i lletrista Rosario “La Tremendita” i la seua banda de flamenc experimental –amb bateria, baix, teclats, guitarra i baix elèctric- protagonitzen el concert de la nit del 29 de juliol. Ha estat definida com l’autora de l’ultima gran revolució del cant flamenc, la qual “des del domini de la tradició, ha trencat motles i ha revolucionat el flamenc”. Va estar nominada en 2015 i 2018 a Millor Àlbum Flamenc en els Latin Grammy Awards. En 2022, va rebre el Premi MIN de música independent al Millor Àlbum de Flamenc amb Tremenda.

Tancarà el festival el diumenge 30, a la plaça del Consell, La Colleta del Verger, dirigida per Pasqual Salort, “un bon exponent de les formacions existents a la comarca que estan rescatant i actualitzant el repertori per a dolçaines i percussió”, en paraules de Font.

La participació de colles de dolçaina i percussió en Música al Castell és ja una tradició del festival que l’alcalde, Vicent Grimalt, ha ressaltat. Grimalt ha felicitat al departament de Cultura denier per afavorir “la recuperació de la cultura valenciana i de la comarca i donar visibilitat als músics de la Marina Alta en un festival consolidat com este” així com pel treball realitzar per aconseguir “un programa tan fantàstic”.