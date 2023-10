Hi ha pocs territoris al món que reunisquen tants valors com la Marina Alta. Aquesta és una comarca de multiculturalitat, en ella podem trobar una important presència de persones procedents de la resta d’Europa i d’altres continents, que viuen en ella gran part de l'any.

De fet, els seus interessants rastres i fires d’antiguitats i col·leccionistes, entre els quals destaca per la seua qualitat els de Xaló, Jesús Pobre o la del “Salón Canor” de Teulada, tenen un impuls crucial gràcies a aquestes comunitats d’origen forà com són els anglesos. A més a més, per aquest motiu i pel turisme internacional hi ha una destacada presència de boutiques de moda i accessoris amb firmes de renom estatal i internacional. Així com supermercats amb una variada oferta d’altres països a localitats com Dénia o Moraira, que resulten molt recomanables visitar.

També és terra d’artesania com és el cas dels productes d’espart, la palma, el vímet o la palla de la qual podem trobar una bona mostra a Gata de Gorgos.

Rutes per les cales

Un altre dels seus punts forts és que és terra de cales, on podem trobar de les més espectaculars de la Comunitat Valenciana, on l’aigua de la mar sembla del color del cel. Aquest és el cas de la del Moraig, a Poble Nou de Benitatxell, o la de la Granadella, a Xàbia i platges com la de les Rotes de Dénia. Una costa que dona lloc a rutes destacades com el Passeig Ecològic de Benissa, també plena de cales com la dels Pinets o la de la Fustera i amb penya-segats.

A més a més, l’abrupta costa de la Marina Alta conté indrets amb vistes tan rellevants com les del Cap de la Nau i el de Sant Antoni, a Xàbia, amb els seus fars i on el cel i la mar es fonen. Així com parcs naturals com el del Montgó o el del Penyal d’Ifac, aquest últim a Calp.

No hem d’oblidar tampoc que acull restaurants de gran prestigi sense o amb estrela Michelin, fruit de la riquesa gastronòmica d’aquesta comarca. D’aquest darrer grup forma part el de Quique Dacosta a Dénia i altres establiments a aquest mateix municipi i a poblacions com Xàbia, Ondara o Calp.

Museus i patrimoni

I és també terra de cultura, on hi ha una nombrosa presència de museus i de patrimoni que paga la pena visitar. I on han viscut escriptors consagrats, molt rellevants en l’àmbit estatal, com Rafael Chirbés, a Beniarbeig, o Manuel Vicent, a Dénia.

Aquesta és solament una mostra dels indrets, valors i oportunitats que ofereix aquesta comarca, que és un lloc on escapar, on gaudir, on s’és benvingut. Molt probablement per aquests motius el seu territori continua veient-se amenaçat per la urbanització de PAI com el de Llíber, que en ser grans actuacions establides en un punt concret causen un gran impacte en el paisatge, tal com ja va passar a la “Cumbre del Sol”, a Poble Nou de Benitatxell.

En definitiva, la Marina Alta és un espai on resideix l’essència de la Comunitat Valenciana perquè és una terra per a viure, però de forma sostenible.