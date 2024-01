La espantada es total. Cierre y si te he visto no me acuerdo. Bimbo ha puesto a la venta su factoría del Verger. La fábrica cumplirá ahora 50 años. Trabajan 96 empleados (genera también puestos de trabajo indirectos). Su cierre provoca un seísmo laboral en la Marina Alta.

La multinacional quiere sacar todo el beneficio posible al cierre de sus instalaciones en el Verger. Las anuncia como una "atractiva oportundidad para localizar su actividad en Alicante". Destaca que la fábrica está a 88 kilómetros de Alicante y a 94 de València y ofrece la oportunidad de traspaso para otra empresa del sector de la alimentación. También afirma que las naves tienen "alta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada proyecto". La Marina Alta es un clamor: "La fábrica de Bimbo en el Verger no se cierra" La factoría abraza una parcela de 48.000 metros cuadrados de los que 20.000 son de construcción. La multinacional demuestra que no le tiene ningún apego a una fábrica que es historia de la Marina Alta y que antes fue Madalenas Ortiz. Cientos de familias de la comarca han tenido vinculación laboral con esta factoría. Trabajadores que han estado más de 40 años en la fábrica de Bimbo en El Verger: "Es nuestra vida"