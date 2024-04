Territori i llengua: les Valls de la Marina, un paisatge literari i històric

Els pròxims dies 19 i 20 d’abril la Vall de Laguar acollirà unes jornades organitzades per la Universitat Politècnica de València (UPV), a través del Servei de Promoció Lingüística. Les Jornades ‘Conéixer el Territori i la Llengua’ estan principalment dirigides a l’alumnat, el personal docent i administratiu de la Universitat encara que estan obertes al públic general. Cada any tenen lloc en una part del territori del País Valencià i en aquesta edició han volgut centrar-se en les Valls de la Marina Alta (La Vall de Laguar, la Vall d'Ebo, La Vall de Gallinera, la Vall d'Alcalà i la Vall de Pop).

La programació permetrà conéixer als participants el territori, la seua història o la gastronomia tant a través de xerrades com amb rutes senderistes. Des de la UPV es va convidar a participar a la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta (MACMA) i col·laborar activament, al que l’entitat va acceptar la invitació.

El cartell de les jornades de la Universitat Politècnica de València / Levante-EMV

Des de la Mancomunitat s’han provist dues xerrades sobre Història de la Marina Alta així com facilitat material de difusió per als assistents. La tècnica de Cultura i Patrimoni Núria Gómez Bolufer ha explicat en que consistirà la col·laboració de la MACMA en les jornades: “Després d’estar parlant i coordinant amb Josep Cortés les possibilitats de la nostra col·laboració, la MACMA aporta a les jornades dues xerrades, una que realitzaré jo mateixa el divendres 19 d’abril sobre història de la Marina Alta “D’Al-Azraq i Jaume I als moriscos i mallorquins” i una segona xerrada a càrrec de l’antic gerent de l’entitat, Vicent Ortuño i Ginestar, sota el títol “Cultura, societat i emigració de la Marina Alta a Amèrica” que tindrà lloc el dissabte 21 d’abril”.

Les jornades descobriran un paisatge històric i literari. Participen escriptores com Pepa Guardiola, Empar Ferrer o Pepa Vidal.

Mapes culturals de la Marina Alta: cartografia d'un patrimoni inabastable

Per la seua banda, el president comarcal Sergi Ferrús Peris ens ha explicat “com sempre des de la MACMA intentem col·laborar amb totes aquelles iniciatives comarcals i de posada en valor del nostre patrimoni i la nostra cultura, i en aquesta ocasió no podia ser diferent, així que l’entitat també donarà material divulgatiu als assistents, repartint mapes culturals de la Marina Alta en gran format, i alhora també ha cedit els drets d’imatge per a la realització d’un trencaclosques amb el mapa il·lustrat de la Marina alta perquè els més menuts i les més menudes que ens visiten puguen aprendre i conèixer la nostra comarca i la seua riquesa patrimonial alhora que es diverteixen”.