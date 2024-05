"Mostra de Vins Singulars i de Poble": Jesús Pobre se convierte en el gran foro de las mujeres vitivinicultoras

La Mostra Internacional de Vins Singulars i de Poble de Jesús Pobre llega a su sexta edición y da visibilidad a una realidad muy potente, la de la irrupción de la mujer en la vitivinicultura. La muestra, que se celebrará el 9 y 10 de junio en El Celler les Freses, se convierte en un foro que reivindica la igualdad efectiva y muestra proyectos liderados por mujeres y que tienen en común el anhelo de recuperar "la dignidad de la tierra", sacar adelante cultivos de viñas de variedades autóctonas y la producción de vinos artesanos, ecológicos y enraizados en el paisaje. La muestra reunirá a 21 productoras de extraordinarios vinos. Se abrirá con una charla sobre la mujer en el sector primario.

Mara Bañó, durante la vendimia en Jesús Pobre / Levante-EMV

La Associació de Vins Singulars i de Poble de la Marina Alta, que preside Mara Bañó, del Celler Les Freses, ya ha avanzado el nombre de las mujeres que participan en este foro y sus reflexiones. Son las siguientes:

María Sancho, propietaria de la bodega Montesanco de Teulada: "Queremos recuperar la dignidad de la tierra ofreciendo los mejores vinos a partir de viñas viejas de variedades autóctonas".

Noema Ortí, fundadora y directora comercial de Carmeleta: "Cuando me han venido malas rachas, siempre he conseguido reinventarme con la búsqueda de nuevas ilusiones. En lo que me apasiona, no tengo límites".

Pequeñas bodegas, grandes historias: triunfa la "Mostra de vins singulars" de Jesús Pobre / A. Padilla

Cati Corell, responsable de producto de la Cooperativa de Viver: "Aunque algunas situaciones puedan ser un poco complicadillas al principio por ser mujer, si tú te lo crees y lo haces el resto acaba respetándote y valorando tu labor".

Paloma Mínguez, directora de bodega Manzaneque: "En un proyecto familiar como el nuestro no hay diferencias en el trabajo entre hombre y mujer, las ideas y decisiones son consensuadas y las responsabilidades compartidas, el éxito está en remar en la misma direccion".

Marta Valsangiacomo, directora de Vittore: "La igualdad real debe estar presente en cada actuación y en cada gesto, por muchos planes, protocolos o formaciones que realicemos, tenemos que ser capaces, a través de nuestras actuaciones diarias, de transmitir que esa equidad es una realidad, que se practica y se consigue".

"L'escaldà" de la uva en Jesús Pobre y el trabajo compartido / A. P. F.

Araceli Martínez, enóloga de Las Virtudes: "Sagrada viña que me deleitas con tus uvas. ¿Hay en tus racimos uvas masculinas y femeninas? Me fascina mi trabajo y compartir el proceso de la alquimia del vino con un equipo de trabajo humano necesario. Por encima de todo está el espíritu, la profesionalidad y la mente".

Candela Castelló, responsable de enoturismo y exportación de Finca Collado: "Somos afortunados, nos han dejado un gran legado y nuestra responsabilidad es transmitirlo a las próximas generaciones, y en el transcurso, generemos nosotros también cultura".

Joselina Vallés, gerente de la Cooperativa de Teulada: "El moviment es demostra caminant, i pas a paset es demostra que una dona es igual que un home, tot radica en que podem aconseguir-ho per l’amor, la constancia i dedicació que li posem al nostre quefer diari".

María José Chozas, propietaria de la bodega Chozas Carrascal: "Amamos al entorno y a la tierra y eso se ve en una bodega con principios sostenibles y con un punto de partida ecológico, como es la uva, y la puesta en valor de las variedades autóctonas".

Cristina Rodríguez, productora de M de Alejandría: "Quiero que mi hija crezca sabiendo que puede hacer lo que desee. Que luche por sus sueños y que no deje que nada ni nadie le digan que no puede conseguir algo".

"Transmitir el paisaje mediterráneo"

Celeste Fernández, enóloga del Celler Mar de Vins: "Mi pasión es transmitir el paisaje mediterráneo a traves de mis vinos, elaborados de forma artesanal y bajo la premisa de mínima intervención".

Juani Madrigal, enóloga de Bodega Fuego Lento: "Es maravillosa la creación del vino, porque la uva siempre habla, está viva".

Nerea Tomás, enóloga de Bodegas Bocopa: "Un encuentro precioso para visibilizar el trabajo constante que realizamos las mujeres junto a compañeros por llevar los vinos de Alicante a conquistar nuestras mesas y nuestros corazones".

Alessandra Seghene, dueña de la bodega Nuraghe Crabioni: "Es fundamental para nosotros el respeto y cuidado de las tradiciones; es parte de la misión de la empresa. El vínculo con la tradición nos permite, a pesar de la juventud de la bodega, poner en valor productos que históricamente forman parte de este territorio y por ello son reconocidos y reconocibles".

María Fittipaldi y sus cuatro hijas Carlotta, Giulia, Serena y Valentina, de bodega Donne Fittipaldi: "Una empresa todo al femenino en Bolgheri, creada donde nació el concepto modeno del Supertuscan, porque Bolgheri es ante todo un estado de ánimo”.

Mara Bañó, enóloga del Celler Les Freses: "No hi ha fronteres reals entre homes i dones, sols les que tu et poses o les que deixes que et posen els demés".

María José Velázquez, copropietaria de Casa Los Frailes: "Creo en el empoderamiento de la mujer pero sin victimismo, sino desde la igualdad de oportunidades, libertad y responsabilidad".