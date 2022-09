Debut exigente del CB Puerto en liga EBA contra el TAU

El CB Puerto inicia la temporada en la liga EBA este sábado (18.15 horas) contra el TAU de Castelló, un rival con un ADN combativo que testará el nivel de los porteños de cara a esta campaña. Las expectativas del club son, además de consolidarse en la categoría, formar a jugadores locales para ser una referencia del baloncesto en el norte de la provincia. Este año, el equipo contará como cifra récord con hasta cinco jugadores de la comarca, pendientes de reforzar con un sexto jugador.

Según Álvaro de la Cal, directivo de la entidad, “el CB Puerto afronta su temporada más importante, ya que tenemos la responsabilidad de plasmar en el campo el trabajo iniciado hace 6 años por nuestra directiva”. La apuesta del club es crear "formadores" de competidores, ya que "nuestro gen de esfuerzo máximo y competencia debe de introducirse en los jugadores desde pequeños".

De la Cal explica que “tenemos más de 10 entrenadores que hemos mamado este deporte desde las categorías inferiores y tenemos la responsabilidad de transmitir ese compromiso a los niños, el competir disfrutando del baloncesto y de los valores de nuestro deporte es una línea que hemos de seguir trabajando desde la edad más temprana. Sólo el esfuerzo y el trabajo en equipo hará que nuestro deporte siga creciendo, que es lo que pretendemos”, añade.

El club este año ha apostado por otro exjugador del club, el joven Adrià Gaspar, quien, con su ilusión y sus ganas, está intentando hacer crecer la cantera del club. La juventud, según el mencionado directivo, no es más que un plus para actualizar una estructura en constante crecimiento, por lo que “estamos ayudando para que pueda crecer de una forma sostenible y a la vez no suponga una ruptura con aquellos elementos que han hecho del CB Puerto el club que tenemos ahora”.

Por último, aprovecha De la Cal para decir que “queremos hacer un llamamiento a aquellas personas interesadas en fomentar la actividad deportiva en nuestra juventud para que se acerquen a los pabellones, porque el deporte hace que nuestros niños recuperen espacios de interacción social que se han perdido y creemos que estamos en la obligación de recuperar en nuestro beneficio futuro”.